快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

PGA／灣流菁英賽首日 俞俊安並列第12僅落後2桿

中央社／ 台北9日電
在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽今天進行首回合，台灣好手俞俊安抓4博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準2桿的69桿。 法新社
在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽今天進行首回合，台灣好手俞俊安抓4博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準2桿的69桿。 法新社

在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽今天進行首回合，台灣好手俞俊安抓4博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準2桿的69桿，暫時並列第12名，僅落後領先者2桿。

總獎金800萬美元（約新台幣2.46億元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）灣流菁英賽，從今天起在日本橫濱連打4天賽事，俞俊安是台灣唯一參賽者。

灣流菁英賽僅限78人參賽且不設淘汰線，有打就有獎金拿；賽事創辦於2019年，最早稱為ZOZO錦標賽，是美巡賽在日本首度舉辦的賽事，第1屆由老虎伍茲（Tiger Woods）奪冠，但去年宣布停辦後，才在今年改由灣流菁英賽接手。

轉戰到日本的俞俊安，今天首回合就表現出色，第1洞下場連抓2博蒂，有了絕佳開局，前9洞繳出34桿。

可惜俞俊安在轉場後沒能延續好狀態，在距離232碼、標準3桿的第16洞，他開球落入沙坑後，雖順利救上果嶺，但接著2推入洞吞下柏忌，幸好在收尾第18洞又抓博蒂回補，順利穩住排名。

俞俊安今天開球上球道率高達80%、排第6名，標準桿上球道率也有66.7%、排第15名，唯獨推桿不夠穩定，在果嶺上平均1.83推，排名並列第45。

包括美國選手葛瑞斯曼（Max Greyserman）在內，共有3人同為低於標準4桿的67桿，並列首回合的領先位置。

俞俊安 老虎伍茲 橫濱

延伸閱讀

引進日本駕訓班「段差」練精準 高齡駕駛訓練班上路

觀光公害苦主+1！物價高、交通堵 日本中學畢業旅行換地點「不去京都」

哈隆掃日本伊豆群島！ 太空人po巨大颱風眼空拍照：龍的巢穴

超強細節管理！畢業旅行連行李都「托運」網：日本學生出遊早就這樣做

相關新聞

PGA／灣流菁英賽首日 俞俊安並列第12僅落後2桿

在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽今天進行首回合，台灣好手俞俊安抓4博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準2桿的69桿，暫時並列第1...

網球／華國三太子盃11月2日登場 吳東霖、莊吉生獲單打外卡 

「2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」將於11月2日至9日在台北市網球中心登場，集結台灣男子網壇頂尖好手許育修、吳...

北極羽賽／連霸路逆轉過頭關 周天成16強對決王子維

去年在北極羽球公開賽奪冠的「一哥」周天成，今年以第2種子身分開啟衛冕旅程，首輪面對丹麥霍爾姆（Ditlev Jaeger...

足球／披阿爾及利亞戰袍 法傳奇席丹之子感自豪

法國足球傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）之子盧卡．席丹（Luca Zidane）今天表示，他「很自豪」能代...

射擊／東亞錦標賽10公尺混合空氣手槍 鄭晏晴、謝翔宸攜手摘金

在泰國曼谷舉行的第47屆東南亞射擊錦標賽，今天進行10公尺混合空氣手槍項目之賽事，代表我國出賽的鄭晏晴／謝翔宸展現穩定實...

武漢女網／詹皓晴闖女雙8強 下一戰強碰世界球后

台灣好手詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗拚WTA武漢女網賽女雙16強，終場以6比2、6比4扳倒第6種子組合晉級8強，下一戰將強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。