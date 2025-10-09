聽新聞
PGA／灣流菁英賽首日 俞俊安並列第12僅落後2桿
在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽今天進行首回合，台灣好手俞俊安抓4博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準2桿的69桿，暫時並列第12名，僅落後領先者2桿。
總獎金800萬美元（約新台幣2.46億元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）灣流菁英賽，從今天起在日本橫濱連打4天賽事，俞俊安是台灣唯一參賽者。
灣流菁英賽僅限78人參賽且不設淘汰線，有打就有獎金拿；賽事創辦於2019年，最早稱為ZOZO錦標賽，是美巡賽在日本首度舉辦的賽事，第1屆由老虎伍茲（Tiger Woods）奪冠，但去年宣布停辦後，才在今年改由灣流菁英賽接手。
轉戰到日本的俞俊安，今天首回合就表現出色，第1洞下場連抓2博蒂，有了絕佳開局，前9洞繳出34桿。
可惜俞俊安在轉場後沒能延續好狀態，在距離232碼、標準3桿的第16洞，他開球落入沙坑後，雖順利救上果嶺，但接著2推入洞吞下柏忌，幸好在收尾第18洞又抓博蒂回補，順利穩住排名。
俞俊安今天開球上球道率高達80%、排第6名，標準桿上球道率也有66.7%、排第15名，唯獨推桿不夠穩定，在果嶺上平均1.83推，排名並列第45。
包括美國選手葛瑞斯曼（Max Greyserman）在內，共有3人同為低於標準4桿的67桿，並列首回合的領先位置。
