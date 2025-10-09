影／為女性運動員打造更完善舞台 立委與民團呼籲運動部落實平權

立委陳培瑜、黃捷、吳沛憶、蘇巧慧、陳秀寳、吳思瑤、台灣運動好事協會執行長劉柏君、台灣女足球員工會副理市場許翊筠，上午在立法院舉行「重視運動兒少、性平要行動運動部落實平權第一步從台灣女孩日開始」記者會。呼籲運動部走出過去體育署只重奪牌的政策方向，透過預算與編制更具體提出關於兒少與性平的政策作為，並期盼在年底前能看到運動部正視成立關於兒少、性平、人權等諮詢機制。

蘇巧慧表示根據2024年國人運動現況調查，營造出安全、性別友善的運動環境，是提升女性規律運動意願的重要關鍵。蘇巧慧表示期望透過政府力量，提高女性規律運動的意願，包括活用公有運動場館空間，在合適場域設置女性專區，增加公有運動場館開設的課程數量，增設女性專班、女性優先等班別。蘇巧慧也呼籲政府冠名贊助女子球隊，並鼓勵企業共同投入經營，為女性運動員打造更完善的運動舞台。 台灣女足球員工會副理市場許翊筠（左起）、台灣運動好事協會執行長劉柏君、立委陳秀寳、陳培瑜、黃捷、吳沛憶、吳思瑤、蘇巧慧等人，上午在立法院舉行「重視運動兒少 性平要行動 運動部落實平權第一步從台灣女孩日開始」記者會。記者黃義書／攝影