北極羽賽／連霸路逆轉過頭關 周天成16強對決王子維

去年在北極羽球公開賽奪冠的「一哥」周天成，今年以第2種子身分開啟衛冕旅程，首輪面對丹麥霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm）演出逆轉勝，以18：21、21：18、21：12晉級第二輪，預計明天凌晨將和「羽球王子」王子維上演寶島內戰，提前為台將預約一張8強席位。

世界排名第5的小天今年成績穩定，台北公開賽和印尼公開賽打進決賽，還有多場都打到4強，年終總決賽積分暫居首位，但冠軍還沒開張，本周將尋求去年北極奪冠後再次登頂。

首戰面對世界排名116的霍爾姆，排名絕對領先的小天首局克服最多3分落後，但追平到18：18後沒能反超比分，讓霍爾姆連拿3分下以21：18先下一城。

第二局小天技術暫停後曾兩度落後3分，所幸11：14時連拿4分逆轉，以21：18扳平局數，決勝局11：10時再打出連拿6分攻勢鎖定勝利，最終演出1小時又2分鐘的逆轉勝，以21：12拿下勝利。

在芬蘭舉行的北極公開賽屬於BWF超級500系列賽，總獎金47萬5千美元，周天成領銜的台將首輪表現亮眼，包括男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤、男雙第7種子李哲輝／楊博軒、「涵劉配」劉廣珩／楊博涵、男單李佳豪、女雙第4種子謝佩珊／洪恩慈和女雙林芝昀／許尹鏸、女單第7種子邱品蒨和混雙葉宏蔚／詹又蓁等都闖過頭關，今天下午開始爭取8強門票。

小天和王子維將上演「寶島內戰」，身為合庫學長的小天握有13勝0敗絕對優勢；男雙也有一場自家人對決，李哲輝／楊博軒將出戰「涵劉」組合，上演第2度對戰。