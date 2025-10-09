聽新聞
足球／披阿爾及利亞戰袍 法傳奇席丹之子感自豪
法國足球傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）之子盧卡．席丹（Luca Zidane）今天表示，他「很自豪」能代表阿爾及利亞出賽。
法新社報導，27歲的盧卡曾踢過法國青年國家隊，但現在他選擇改披祖父母出生地阿爾及利亞的戰袍。
職司門將的盧卡在阿爾及利亞奧蘭（Oran）舉行的記者會說：「我非常高興能來到這裡，這讓我感到自豪，我會全力以赴，讓阿爾及利亞人民也感到驕傲。」
目前效力於西班牙乙級聯賽格拉納達（Granada）隊的盧卡，上月正式轉換會籍，不過他之前也從未入選法國成年國家隊。
他是首次入選阿爾及利亞26人正選名單，將參加接下來兩場2026年世界盃足球賽非洲區會外賽。阿爾及利亞下一場將於當地時間9日晚間於自家對上索馬利亞。
盧卡說：「全家都為我感到驕傲，也支持我的選擇。我的祖父特別高興我做出改披阿爾及利亞戰袍的決定。」
席丹曾在1998年為法國贏得世界盃冠軍。盧卡說：「他有屬於他的旅程與生涯，而我則有屬於我自己的。」
如果阿爾及利亞能擊敗索馬利亞，將成為第4支晉級明年世界盃會內賽的非洲球隊。盧卡說：「我們首要目標就是明天－打敗索馬利亞拿到會內賽門票。」
