射擊／東亞錦標賽10公尺混合空氣手槍 鄭晏晴、謝翔宸攜手摘金

在泰國曼谷舉行的第47屆東南亞射擊錦標賽，今天進行10公尺混合空氣手槍項目之賽事，代表我國出賽的鄭晏晴／謝翔宸展現穩定實力與強大抗壓能力，最終成功擊敗印尼隊奪下金牌。

在預賽中，中華一隊由鄭晏晴／謝翔宸組成，兩人分別射出287分，以總分574分的成績名列第二，順利晉級金牌戰，將與以575分名列第一的印尼隊爭奪冠軍。另一方面，中華二隊的陳俞如／林暐傑各射出281分，以總分562分名列第七，雖未能晉級決賽，但展現穩健表現與良好默契。

決賽採先獲得16分的隊伍為勝，賽事初期印尼隊持續領先鄭晏晴／謝翔宸在比數12：8落後的情況下沉著應戰。面對壓力，兩人展現極佳的專注力與穩定性，接連四發皆以高分取勝，連下8點完成逆轉，以16：12擊敗印尼隊，成功為中華隊奪下本屆錦標賽首面金牌。

鄭晏晴年僅19歲，剛從林口高中畢業升上國立台灣師範大學就讀，曾在2024年第46屆的拿下青少年組女子空氣手槍個人和團體金牌，謝翔宸則就讀台北市立大學，兩人年紀輕卻已經多次合作打混合賽，默契十足，中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，兩人潛力十足，可以列為重點培訓對象。

明天將繼續進行女子10公尺空氣手比賽，我國有余艾玟、林柔羽、陳俞如、鄭晏晴4位選手進場角逐。