快訊

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

射擊／東亞錦標賽10公尺混合空氣手槍 鄭晏晴、謝翔宸攜手摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東南亞射擊錦標賽我國好手謝翔宸（後排左3）、鄭晏晴（後排左4）攜手射下10公尺混合空氣手槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供
東南亞射擊錦標賽我國好手謝翔宸（後排左3）、鄭晏晴（後排左4）攜手射下10公尺混合空氣手槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供

在泰國曼谷舉行的第47屆東南亞射擊錦標賽，今天進行10公尺混合空氣手槍項目之賽事，代表我國出賽的鄭晏晴／謝翔宸展現穩定實力與強大抗壓能力，最終成功擊敗印尼隊奪下金牌

在預賽中，中華一隊由鄭晏晴／謝翔宸組成，兩人分別射出287分，以總分574分的成績名列第二，順利晉級金牌戰，將與以575分名列第一的印尼隊爭奪冠軍。另一方面，中華二隊的陳俞如／林暐傑各射出281分，以總分562分名列第七，雖未能晉級決賽，但展現穩健表現與良好默契。

決賽採先獲得16分的隊伍為勝，賽事初期印尼隊持續領先鄭晏晴／謝翔宸在比數12：8落後的情況下沉著應戰。面對壓力，兩人展現極佳的專注力與穩定性，接連四發皆以高分取勝，連下8點完成逆轉，以16：12擊敗印尼隊，成功為中華隊奪下本屆錦標賽首面金牌。

鄭晏晴年僅19歲，剛從林口高中畢業升上國立台灣師範大學就讀，曾在2024年第46屆的拿下青少年組女子空氣手槍個人和團體金牌，謝翔宸則就讀台北市立大學，兩人年紀輕卻已經多次合作打混合賽，默契十足，中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，兩人潛力十足，可以列為重點培訓對象。

明天將繼續進行女子10公尺空氣手比賽，我國有余艾玟、林柔羽、陳俞如、鄭晏晴4位選手進場角逐。

中華隊 余艾玟 金牌

延伸閱讀

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽3場大巨蛋 G4獅選新莊、猿選桃園

二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

相關新聞

雲林全運會倒數10天 林郁婷奧運後首戰盼以拳會友、大啖美食

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，今天在運動部舉辦開幕倒數10天記者會，雲林縣長張麗善、運動部次長...

射擊／東亞錦標賽10公尺混合空氣手槍 鄭晏晴、謝翔宸攜手摘金

在泰國曼谷舉行的第47屆東南亞射擊錦標賽，今天進行10公尺混合空氣手槍項目之賽事，代表我國出賽的鄭晏晴／謝翔宸展現穩定實...

北極羽賽／周天成拍退丹麥霍爾姆 16強與王子維上演內戰

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國羽球一哥周天成今天在32強賽遭遇丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Hol...

舉重／陳玟卉世錦賽適應新量級 強項挺舉摘銅牌

在挪威舉行的世界舉重錦標賽，台灣女將陳玟卉今天在女子69公斤級以挺舉132公斤摘下銅牌，教練黃達德指出，陳玟卉的腰部傷勢...

BWF北極公開賽 台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁晉16強

在芬蘭舉行的BWF超級500的北極公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在首輪32強對上自家人陳政寬、許尹鏸，以21比...

網球／辛納上海名人賽傷退 年終球王爭奪戰大不利

義大利前球王辛納（Jannik Sinner）和現任球王「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）爭奪完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。