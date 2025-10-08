武漢女網／詹皓晴闖網賽女雙8強 下一戰強碰世界球后

台灣好手詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗拚WTA武漢女網賽女雙16強，終場以6比2、6比4扳倒第6種子組合晉級8強，下一戰將強碰女雙世界球后斯尼科娃領軍組合。

在中國舉行的武漢女網賽，屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事，台灣女將詹皓晴攜手中國搭檔蔣欣玗通過首輪考驗後，今天在女雙16強迎戰女雙第6種子的中國郭涵煜、俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova）組合，尋求晉級8強資格。

雙方在首盤開打後上演「互破大戰」，不僅前3局皆突破對方的發球局，甚至前5局都有逼出破發點，所幸詹皓晴、蔣欣玗率先穩定節奏，在順利保住發球局後，隨即再度完成破發，一度手握5比1遙遙領先，並以6比2先馳得盤。

次盤兩組人馬仍打得難分難捨，尤其超過半數局數逼到破發點才分出勝負，而且中間再度形成「互破大戰」，而這次依舊是詹皓晴、蔣欣玗更早找回狀態，還取得5比3領先，就算錯失2個賽末點、無緣提前結束比賽，「海峽組合」在發球局穩定發揮情況下，終場再以6比4搶下比賽勝利。

身為台灣女將僅存代表的詹皓晴，下一戰將與女雙世界球后斯尼科娃（Katerina Siniakova）領軍的組合正面交鋒，力拚躋身4強之列，而另名台灣名將謝淑薇原本與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）名列第3種子，只是受到搭檔中暑影響而被迫退賽。