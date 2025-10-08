快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

聽新聞
0:00 / 0:00

北極羽賽／周天成拍退丹麥霍爾姆 16強與王子維上演內戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球「台灣一哥」周天成。歐新社資料照
羽球「台灣一哥」周天成。歐新社資料照

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國羽球一哥周天成今天在32強賽遭遇丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），在先丟首局的情況下，最終以18：21、21：18、21：12逆轉勝出，挺進到16強賽。

在芬蘭萬塔舉行的北極羽球公開賽，總獎金47.5萬美元，我國本周有多組人馬參賽，其中世界排名第5名的我國一哥周天成，在日前南韓公開賽止步於4強後，本周則是名列男單第2種子，並在首輪遭遇世界排名116名的霍爾姆。

在雙方過去並沒有對戰紀錄的情況下，周天成今天打得也不輕鬆，首局先是以18：21被對手先下一城，第二局周天成則是在局中一度落後的情況下後來居上，以21：18扳平戰局。

決勝局前段周天成一度以4：7落後，不過在逐漸掌握對手球路後也在局中打出一波5：0逆轉戰局，並且拉大領先差距，最終以21：12勝出，挺進到16強賽。

至於我國其他男單好手「羽球王子」王子維，以21：19、21：11擊敗加拿大楊璨，李佳豪則是以21：10、21：10拍退比利時卡拉基（Julien Carraggi），其中王子維將在16強賽與周天成上演台灣內戰。

周天成 羽球 王子維

延伸閱讀

北極羽賽／24組台將爭戰 一哥周天成力拚衛冕

南韓羽賽／苦戰3局、80分鐘 周天成不敵安東森無緣爭冠

南韓羽賽／周天成退駱建佑再闖4強 將戰第一種子安東森

羽球／周天成投入公益 盼外界關注移工黑戶寶寶議題

相關新聞

雲林全運會倒數10天 林郁婷奧運後首戰盼以拳會友、大啖美食

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，今天在運動部舉辦開幕倒數10天記者會，雲林縣長張麗善、運動部次長...

射擊／東亞錦標賽10公尺混合空氣手槍 鄭晏晴、謝翔宸攜手摘金

在泰國曼谷舉行的第47屆東南亞射擊錦標賽，今天進行10公尺混合空氣手槍項目之賽事，代表我國出賽的鄭晏晴／謝翔宸展現穩定實...

北極羽賽／周天成拍退丹麥霍爾姆 16強與王子維上演內戰

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國羽球一哥周天成今天在32強賽遭遇丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Hol...

舉重／陳玟卉世錦賽適應新量級 強項挺舉摘銅牌

在挪威舉行的世界舉重錦標賽，台灣女將陳玟卉今天在女子69公斤級以挺舉132公斤摘下銅牌，教練黃達德指出，陳玟卉的腰部傷勢...

BWF北極公開賽 台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁晉16強

在芬蘭舉行的BWF超級500的北極公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在首輪32強對上自家人陳政寬、許尹鏸，以21比...

網球／辛納上海名人賽傷退 年終球王爭奪戰大不利

義大利前球王辛納（Jannik Sinner）和現任球王「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）爭奪完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。