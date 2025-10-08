北極羽賽／周天成拍退丹麥霍爾姆 16強與王子維上演內戰

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國羽球一哥周天成今天在32強賽遭遇丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），在先丟首局的情況下，最終以18：21、21：18、21：12逆轉勝出，挺進到16強賽。

在芬蘭萬塔舉行的北極羽球公開賽，總獎金47.5萬美元，我國本周有多組人馬參賽，其中世界排名第5名的我國一哥周天成，在日前南韓公開賽止步於4強後，本周則是名列男單第2種子，並在首輪遭遇世界排名116名的霍爾姆。

在雙方過去並沒有對戰紀錄的情況下，周天成今天打得也不輕鬆，首局先是以18：21被對手先下一城，第二局周天成則是在局中一度落後的情況下後來居上，以21：18扳平戰局。

決勝局前段周天成一度以4：7落後，不過在逐漸掌握對手球路後也在局中打出一波5：0逆轉戰局，並且拉大領先差距，最終以21：12勝出，挺進到16強賽。

至於我國其他男單好手「羽球王子」王子維，以21：19、21：11擊敗加拿大楊璨，李佳豪則是以21：10、21：10拍退比利時卡拉基（Julien Carraggi），其中王子維將在16強賽與周天成上演台灣內戰。