圍棋／許皓鋐十段賽締造8連霸 包辦賽史超過半數冠軍

在海峰棋院舉行的第15屆友士盃十段賽挑戰賽，台灣圍棋名將許皓鋐今天在五番勝負第3局克服劣勢逆轉王元均，締造十段賽8連霸，續寫「許皓鋐障礙」。

冠軍獎金新台幣70萬元的友士盃十段賽採5戰3勝制，賽前已經手握聽牌優勢的許皓鋐，今天在第3局遭遇巨大考驗，在開局計算不如預期情況下，中間AI一度判定勝率不到4%，不過許皓鋐把握對手的嚴重失誤，逐漸扭轉局面，最終以中盤勝延續自己的霸業。

許皓鋐賽後接受中央社採訪時指出，其實開局感覺下得很順，讓心態變得有點草率，直到後面仔細判斷局面，不僅發現處於劣勢，甚至對中盤局面有點悲觀，「當下蠻複雜的，想了很久也算不太清楚，不過之後對手出現比較嚴重失誤，才改變整個局面。」

從2018年開始稱霸十段賽，許皓鋐已經拿到賽史超過一半的冠軍，除了展現台灣第一人身手，更續寫「許皓鋐障礙」，他認為一直抱著放鬆心情來挑戰十段賽、沒有太大壓力，並自評衛冕最大關鍵是首局上演逆轉勝拔得頭籌，「當時一度也覺得很困難，順利贏下來讓後面心態比較放鬆。」

甫前往韓國征戰國手山脈盃的王元均，在返台後不慎感冒，導致今天必須抱病迎戰，曾兩度贏得十段賽冠軍的他表示，許皓鋐這幾年實力是有目共睹，自己則是抱著學習心態，可惜第1、3局錯失領先機會，「確實有出現失誤，需要再改進檢討的地方，接下來比賽繼續加油。」

接下來，許皓鋐將陸續征戰國手賽、棋王賽的決賽，還有2場世界賽，他指出本季嘗試讓比賽減少，增加比較長時間的規律訓練，期望得到不一樣的刺激，「不會特別設定什麼目標，專注當下一盤、一盤下好。」