全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

全國運動會10月18日到23日在雲林縣舉行，彰化縣在24個項目派出近500名選手與隊職員，今天由縣長王惠美授旗。其實部分項目已賽完，彰化縣已2金1銅入袋，分別是射擊團體賽，及楊昆弼勇奪男子個人金牌締造3連霸，另洪學致激流標竿男子單人加拿大式艇銅牌。

王惠美今天在彰化縣立體育場大廳為全運會選手及隊職員授旗，由知名的射擊國手楊昆弼代表受旗，王惠美說，為了讓每一位選手都能安心備戰，縣府特別頒發55萬元「加菜金暨集訓費」，並感謝議長加碼15萬元加菜金，期盼選手全力以赴、旗開得勝，勇奪金牌、為彰化爭光。

彰化縣在今年全運會共參加田徑、水上運動、射擊、輕艇等24項競賽，在已比賽的項目已傳出捷報，9月9日射擊代表隊率先奪得男子團體賽金牌，為彰化縣摘下第一面金牌，選手楊昆弼再接再厲勇奪男子個人金牌並締造3連霸佳績；9月22日輕艇代表隊洪學致也在激流標竿男子單人加拿大式艇項目奪得一面銅牌。

王惠美說，上一屆112年全國運動會，彰化縣代表隊在拳擊、跆拳道、武術、舉重、田徑等14項競賽，勇奪7面金牌、5面銀牌及22面銅牌，成績亮眼。為肯定教練長期辛勤付出並鼓勵選手持續精進，縣府特別頒發1312萬5000元獎助金，以實際行動支持體育人才。

此外，縣府推動「彰化縣政府競技運動績優選手獎助金計畫」，去年共39位選手獲得補助，總額高達419萬8,002元，持續投入資源，正是希望選手們能夠持續超越自我。