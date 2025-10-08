雲林全運會倒數10天 林郁婷奧運後首戰盼以拳會友、大啖美食

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，今天在運動部舉辦開幕倒數10天記者會，雲林縣長張麗善、運動部次長洪志昌、奧運金牌國手林郁婷都到場為賽事宣傳，林郁婷也將在今年全運會進行巴黎奧運後首戰，並喊話希望與其他選手以拳會友。

雲林縣時隔20年再度承辦全國運動會，今天公布以「雲林競豔 精彩無限」為概念所設計的精彩開幕典禮，呈現縣府團隊與民間協力完成賽事整備的投入與用心。

張麗善表示，雲林縣再度承辦全國運動會，這不僅是地方的榮耀，更是展示台灣體育實力的重要舞台。為舉辦此國內等級最高的綜合賽後，已成立6部33組工作小組，全力執行各項籌備任務，迄今已完成35種類競賽規程擬定、44處競賽場地勘查、開閉幕典禮的規劃等，目前聖火也正在環台傳遞中。

今年開幕式將於10月18日下午4點半在全新竣工的雲林縣立田徑場舉行，並迎接來自全台的好手，林郁婷將在全運會登場，進行巴黎奧運後首場正式比賽。

林郁婷表示，過去就會到雲林比賽，也曾在擔任舉重教練的好友帶領下，前往北港朝天宮旁品嚐麵線糊等雲林美食，「希望這一次還有機會去吃吃看，剛剛縣長也有推薦我鹼粽冰，一開始聽到才想說我才剛『減完重』，才想到說是鹼粽。」