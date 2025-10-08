新北代表隊授旗 侯友宜：獲金牌每月訓練補助金調高至2.5萬

114年全國運動會10月18日至23日在雲林縣舉行，今日上午由世大運射箭金牌湯智鈞及長跑常勝軍「印帝」周庭印代表從新北市長侯友宜手中接下市旗，侯友宜加碼給選手一劑強心針，賽後的訓練補金，個人金牌已經從1.8萬調高至2.5萬，讓新北市的選手在訓練上無後顧之憂，持續突破自己。

侯友宜勉勵參賽選手，參加比賽大家都想拿冠軍，我也希望這次全運會大家可以齊力將總統獎抱回新北市，但在勝負之外，如何一步步朝目標前進才是重點，走過訓練的辛苦、享受比賽帶來的刺激與成就感，這些過程都是在累積經驗，成就下一次的美好。

在訓練資源上，市府除了提供平時訓練所需費用，也透過獎助金、訓練補助金給予選手實質鼓勵，同時開放16座國民運動中心供選手自主訓練，以及結合社會與民間資源協助退役選手就業等；體育局補充，訓練補助金從賽後開始連續核發24個月，個人金牌已從1.8萬調升至2.5萬，可依選手獲獎項目累計，對於辛苦訓練的選手而言，是非常具體的鼓勵。

體育局指出，114年全國運動會首場賽事已於9月3日由足球開踢，新北市女子足球隊成功摘下銅牌。截至10月8日止，已完成足球、射擊、划船、桌球、輕艇、帆船、馬術、公開水域、空手道、自由車場地賽、競技體操、自由車登山車賽等12種類賽事，共奪得18金22銀14銅。詳細賽事與選手資訊，請持續關注「新北運動聚點」粉絲專頁。