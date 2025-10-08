舉重／陳玟卉世錦賽適應新量級 強項挺舉摘銅牌

快訊

中央社／ 台北8日電
陳玟卉。聯合報系資料照
在挪威舉行的世界舉重錦標賽，台灣女將陳玟卉今天在女子69公斤級以挺舉132公斤摘下銅牌，教練黃達德指出，陳玟卉的腰部傷勢未癒，目前仍處於新量級的適應期。

兩度登上奧運殿堂的台灣好手陳玟卉，在腰部拉傷尚未痊癒情況下，這次世界舉重錦標賽改從女子69公斤級的B組出發，在抓舉部分開把選擇100公斤成功後，接下來陸續挑戰104公斤、105公斤皆以失敗收場。

在拿手的挺舉項目，陳玟卉在開把127公斤成功後，接著再完成132公斤，可惜最後一把拚136公斤有成功挺起來，不過因為腰部傷勢關係，在收腳時不慎掉槓，最後陳玟卉繳出抓舉100公斤、挺舉132公斤及總和232公斤，3個項目一度都暫居領先位置。

隨著A組選手完賽後，陳玟卉拿到挺舉銅牌，而總和則獲得第5名，教練黃達德接受中央社採訪時表示，就算陳玟卉的腰部傷勢還沒完全好，賽前仍評估總和有前5名的實力，而挺舉本來就是強項，有機會拚獎牌，因此對陳玟卉這次的整體表現還算滿意。

黃達德透露，陳玟卉還處於新量級的適應期，接下來將全力拚全國運動會，朝著2026名古屋亞運目標前進，並提到近期可能將公布2028洛杉磯奧運的新量級，對小量級的選手衝擊很大，量級預計會有所調整。

