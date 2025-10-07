BWF北極公開賽 台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁晉16強

快訊

中央社／ 台北7日電
在芬蘭舉行的BWF超級500的北極公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁(前)，今天在首輪32強對上自家人陳政寬、許尹鏸，以21比6、22比20獲勝，如願挺進16強。新華社發（張紋綜攝）
在芬蘭舉行的BWF超級500的北極公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在首輪32強對上自家人陳政寬、許尹鏸，以21比6、22比20獲勝，如願挺進16強。

這場台灣內戰，世界羽球總會（BWF）世界排名第17名的葉宏蔚、詹又蓁，生涯首度對壘世界排名第24名的陳政寬、許尹鏸。

首局開打後，葉宏蔚、詹又蓁發揮出色的平抽擋，在雙方2比2平手時，拉出一波6比3取得領先，接著再靠著一波8比0的比數奠定勝基，如願收下首局勝利。

第2局年輕小將陳政寬、許尹鏸展開反擊，開局打出7比3攻勢，但隨後葉宏蔚、詹又蓁一路蠶食分數，追到15比15平手。

葉宏蔚、詹又蓁儘管在比賽尾聲一度以17比20落後，但後續降低失誤率，加上詹又蓁前場做球出色，讓葉宏蔚多了許多主動殺球進攻的機會，直接打出一波5比0攻勢逆轉，連下2局收下比賽勝利。

葉宏蔚在接受中央社訪問時表示，「第1局我們戰術都執行的不錯，很快就把比數拉開，第2局應該是我們自己主動失誤過多，所以才會打得這麼緊張。」

葉宏蔚強調，到了比賽尾聲，「雖然我們以17比20落後，但我沒想過要打3局，我就跟搭檔說，我們的戰術是對的，只要繼續執行下去，降低失誤就很有機會。」

葉宏蔚也笑說，「跟自己人打球真的很奇怪，彼此都是熟悉球路，打起來也有點彆扭，重點是這麼早就對上，就會有一組要出局，我還是希望可以多點自己人晉級。」

