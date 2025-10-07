網球／辛納上海名人賽傷退 年終球王爭奪戰大不利

義大利前球王辛納（Jannik Sinner）和現任球王「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）爭奪完世界第一後，戰場延續在爭奪「年終球王」寶座上，但辛納上海名人賽第三輪傷退，幾乎退出年終球王的爭奪。

阿爾卡拉斯和辛納目前世界積分都破萬，阿爾卡拉斯以590分差距領先辛納，年度積分更有2540分的優勢。辛納上海名人賽傷退後，想登上年終球王並非毫無機會，但剩餘賽事必須有近乎完美的表現。

辛納去年奪下上海名人賽金盃，今年提前衛冕失利，是爭奪年終球王的利空消息。24歲的義大利名將接續參賽計畫包括維也納公開賽、巴黎名人賽以及在杜林登場的年終賽，這些賽事可以讓他最多獲得3000分的積分，不過前天抽筋傷退後，是否影響後續參賽計畫還未知。

美網登頂的阿爾卡拉斯，本季戰績67勝7敗，今年他剩下巴黎名人賽和年終賽來爭取最多2500分積分；他也可能持外卡參加其他賽事，爭取更多積分。

除了「絕代雙驕」，其他球員完全沒機會爭取年終球王身份，光是世界第3的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）和阿爾卡拉斯就有超過5000分積分的懸殊差距。