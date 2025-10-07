影／6.4億打造海線運動新地標 清水國民暨兒童運動中心及親子館啟用

台中市清水國民暨兒童運動中心及親子館今天開幕，是首創結合親子館功能的全齡運動空間，兼具運動及育兒機能，自9月30日至10月6日試營運7天，已吸引累積2萬人次進場體驗，市長盧秀燕今天到場表示，市民健康是市府施政首要目標，清水國兒運投入6.4億元，展現市府對海線民眾的重視。

今天正式開幕，民眾發現AI高爾夫球室螢幕出現簡體字，質疑是中國製軟體，台中市運動局接到反應後，立即更改為英文字幕版；有民眾反應浴室積水等問題，運動局表示，可能是毛髮堵塞已派人清除。

盧秀燕表示，清水國兒運前身於民國103年規劃為清水運動休閒公園，她任內成功將這塊土地升級打造為國民暨兒童運動中心，全案自111年開工到今日成功啟用，歷經10多年，她感謝張清照議長及市議會的支持，市府為了照顧海線民眾的育兒需求，首創在運動中心設置親子館，中心將可提供從0歲到100歲以上的全齡友善服務，實踐市府推動「酷城市、酷運動」的政策成果。

盧秀燕表示，海線地區人口近幾年快速成長，清水區人口已突破9萬人、梧棲區人口逾6萬人，沙鹿區人口也已超過10萬人，清水國兒運及親子館營運啟用，回應在地居民對於運動空間及親子照護的殷切需求，營運廠商阿堤斯股份有限公司投資3500萬元，與市府攜手展現公私協力推動健康城市的典範。

台中市運動局長游志祥說明，清水國兒運有十大特色，包括四樓設有五人制棒球訓練場、拳擊訓練空間、引進最新的器械式皮拉提斯；三樓可容納籃球及超過十面羽球與匹克球共用的球場、體適能中心擁有超過150部設施的健身器材；ㄧ樓除親子館外，更打造全新概念的兒童極限運動館，引入霹靂舞、極限武術、體操、跑酷與忍者等新穎特色課程，AI高爾夫練習場、海線區域最大的室內溫水游泳池以及戶外多能功能草皮區，打造全齡化、多功能的的全新運動空間；二樓為機具設施。

台中市社會局長廖靜芝指出，台中親子館原本僅有4間，成長至今日清水親子館開幕已是第18間，超越4倍增；接下來今年還有霧峰親子館和東勢親子館陸續啟用，逐步邁向區區親子館，讓家長就近享受育兒資源。清水親子館提供一般親子館的服務，還提供定點臨托服務，協助有短暫托育需求的家庭。

運動局說明，清水國兒運1樓為兒童極限運動館、AI高爾夫球室、親子館、溫水游泳池及配備蒸氣室、烤箱、SPA池與兒童池；3樓為體適能中心、飛輪教室、韻律教室和可同時容納12面羽球或1座全場籃球比賽的綜合球場；4樓設有競技運動中心，內有撞球室、桌球室與拳擊教室，還設有機械皮拉提斯教室，並附設戶外五人制棒球場及曲棍球場。