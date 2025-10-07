世青羽賽／團體賽全新賽制 台灣拚連4屆挺進8強

快訊

中央社／ 台北7日電

在印度舉行的世界青年混合團體羽球賽，台灣隊今天在分組賽以45比31、45比24擊敗新加坡，目前3戰全勝，有機會鎖定分組龍頭、延續連4屆前進8強紀錄。

2025世界青年混合團體羽球賽在印度登場，採用全新3局2勝制的接力賽制，每局比賽由5個單項組成，包含男單、女單、男雙、女雙及混雙等，除了首點對戰是先拿到9分結束外，其餘任何一方則是取得「9的倍數」才換點，而最先拿到總分45分的隊伍手握該局勝利。

已連續3屆勇闖8強的台灣隊，這次在分組賽依序擊敗巴西、荷蘭後，今天又靠著團隊戰力以45比31、45比24力退新加坡，目前維持3戰全勝的「不敗金身」，預計明天與強敵丹麥正面交鋒，全力搶勝力拚分組龍頭位置，延續隊史打進混合團體賽的8強紀錄。

相較於去年必須打10個對戰組合、拿到總分110分，帶隊教練梁睿緯接受中央社採訪時指出，這次賽制更緊湊，讓他在場邊督軍相當緊張，因為每一分都相當重要，甚至可能影響戰局，不過在出發前台灣代表隊有透過集訓模擬賽制，「選手在備戰上滿充足的，整體實力也算平均。」

明天台灣隊將迎來能否闖進8強的關鍵戰役，梁睿緯分析，丹麥的雙打比較不好應付，因此賽前仍會交代選手，每一分都必須謹慎應對，以提醒方式叮嚀他們專注一點。

羽球 混雙

