全運會賽前記會樂天啦啦隊助陣 18日開幕5千入場票秒殺

2025全國運動會將於10月18日正式開幕，主辦的雲林縣政府今天召開賽前記者會，由人氣職棒啦啦隊「樂天女孩」開場演出，禮賓大使優雅亮相，雲林出身的桃猿隊投手鍾亦恩也來代言，目前35項賽事已完成9項，開幕5千張入場票秒殺，縣府已完成交通規畫，期讓5天大賽順利圓滿。

兩年一度的全國運動會10月18日至23日於雲林縣立田徑場盛大展開，今天賽前記者會由雲林縣長張麗善主持，並與立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人揮棒為全運賽前拉開序幕，除有在地武術團隊和職棒「樂天女孩」啦啦隊動感演出，全運會禮賓大使也首度亮相，穿著由虎尾在地廠商設計的服裝進行走秀，展現全運會在雲林的力與美。

張麗善指出，雲林距2005年已睽違20年再度接下主辦全運會重任，縣府團隊成立6部33工作小組，全力投入籌備，這次41個競賽場地，有33個場館在雲林，縣府已投入逾2億元完成整修，並斥資約22餘億元建造符合國際標準的滑輪溜冰場及國內最大的雲林縣立田徑場，提供最安全完善的比賽環境。

教育處長邱孝文指出，今年除30項應辦項目，也有武術、滑輪溜冰、空手道、軟式網球與卡巴迪等5種選辦項目，將有萬名選手同場競技，目前全運會的35項賽事中，已有9項完成比賽，因場地座位有限，18日開幕和選手之夜採索票進場，目前5千張票已索取一空，為讓大家看到開幕，當天也會透過媒體進行直播。

縣府並公布道路管制時間和路段、停車場位置及免費交通車接駁路線的懶人包，方便民眾查詢。相關的各類賽事及訊息可在「114年全國運動會在雲林」官方粉絲專頁及大會官網查詢。縣府將結合在地觀光、美食與人文產業，打造全方位運動盛會，歡迎全國民眾到雲林「看比賽、食好物、遊雲林」。