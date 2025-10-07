全運會賽前記會樂天啦啦隊助陣 18日開幕5千入場票秒殺

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2025全國運動會將於10月18日正式開幕，主辦的雲林縣政府今天召開賽前記者會，邀請全國民眾來觀賽、遊雲林。記者蔡維斌／攝影
2025全國運動會將於10月18日正式開幕，主辦的雲林縣政府今天召開賽前記者會，由人氣職棒啦啦隊「樂天女孩」開場演出，禮賓大使優雅亮相，雲林出身的桃猿隊投手鍾亦恩也來代言，目前35項賽事已完成9項，開幕5千張入場票秒殺，縣府已完成交通規畫，期讓5天大賽順利圓滿。

兩年一度的全國運動會10月18日至23日於雲林縣立田徑場盛大展開，今天賽前記者會由雲林縣長張麗善主持，並與立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人揮棒為全運賽前拉開序幕，除有在地武術團隊和職棒「樂天女孩」啦啦隊動感演出，全運會禮賓大使也首度亮相，穿著由虎尾在地廠商設計的服裝進行走秀，展現全運會在雲林的力與美。

張麗善指出，雲林距2005年已睽違20年再度接下主辦全運會重任，縣府團隊成立6部33工作小組，全力投入籌備，這次41個競賽場地，有33個場館在雲林，縣府已投入逾2億元完成整修，並斥資約22餘億元建造符合國際標準的滑輪溜冰場及國內最大的雲林縣立田徑場，提供最安全完善的比賽環境。

教育處長邱孝文指出，今年除30項應辦項目，也有武術、滑輪溜冰、空手道、軟式網球與卡巴迪等5種選辦項目，將有萬名選手同場競技，目前全運會的35項賽事中，已有9項完成比賽，因場地座位有限，18日開幕和選手之夜採索票進場，目前5千張票已索取一空，為讓大家看到開幕，當天也會透過媒體進行直播。

縣府並公布道路管制時間和路段、停車場位置及免費交通車接駁路線的懶人包，方便民眾查詢。相關的各類賽事及訊息可在「114年全國運動會在雲林」官方粉絲專頁及大會官網查詢。縣府將結合在地觀光、美食與人文產業，打造全方位運動盛會，歡迎全國民眾到雲林「看比賽、食好物、遊雲林」。

2025全國運動會將於10月18日正式開幕，主辦的雲林縣政府今天召開賽前記者會，邀請全國民眾來觀賽、遊雲林。記者蔡維斌／攝影
2025全國運動會在雲林將於10月18日開幕和選手之夜，今天賽前記者會雲林出身的桃猿隊投手鍾亦恩代言。記者蔡維斌／攝影
2025全國運動會在雲林將於10月18日開幕和選手之夜，今天賽前記者會由人氣職棒啦啦隊「樂天女孩」開場演出。記者蔡維斌／攝影
2025全國運動會在雲林，禮賓大使在今天賽前記者會優雅亮相。記者蔡維斌／攝影
2025全國運動會在雲林將於10月18日開幕和選手之夜，今天賽前記者會雲林在地武團演出，展現武術故鄉的力與美。記者蔡維斌／攝影
北極羽賽／24組台將爭戰 一哥周天成力拚衛冕

在芬蘭登場的BWF超級500北極公開賽，將於今天下午從會外賽開打，台灣共有24組人馬直接從會內賽打起，其中尋求衛冕的男單...

武漢女網／中秋節寶島內戰 詹皓晴拍下吳芳嫺

我國女網好手詹皓晴和吳芳嫺在中秋節「團圓」，不過兩人是在武漢女網賽首輪相遇，曾是搭檔的兩位寶島女將開賽就互破發球局，最終...

高球／黃璧洵接TLPGA理事長 漂亮寶貝葉欣寧當副手

TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）上月進行第9次會員大會並進行改選，由黃璧洵獲選為新任理事長，有「台灣漂亮寶貝」美名的...

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

兩屆奧運羽球男雙金牌得主王齊麟，其妻子前中華職棒啦啦隊天女孩「十元」陳詩媛於今天在IG帳號秀出腹部超音波照，宣布懷孕喜訊，並寫著「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」王齊麟在身後環抱

桌球／16歲郭冠宏讚啦！力退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

寶島小將在2025年WTT中國青少年大滿貫賽表現精采，共有4名選手打進U19男單8強，其中年僅16歲的合庫小將郭冠宏昨晚...

