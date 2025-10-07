北極羽賽／24組台將爭戰 一哥周天成力拚衛冕

快訊

中央社／ 台北7日電
男單一哥周天成尋求衛冕北極羽賽。 法新社
在芬蘭登場的BWF超級500北極公開賽，將於今天下午從會外賽開打，台灣共有24組人馬直接從會內賽打起，其中尋求衛冕的男單一哥周天成首戰資格賽球員。

台灣羽球選手從本週起，將展開為期1個月的歐洲之旅，以北極公開賽當作首戰，後續接著就是2場超級750等級的丹麥、法國公開賽，最後就是超級500的德國海洛公開賽。

位在芬蘭的世界羽球總會（BWF）北極公開賽，今天下午將先從資格賽打起，但只有男、女單及男、女雙設有資格賽，且只要贏1場就能晉級會內賽。

男單世界排名第5的台灣一哥周天成，在去年決賽以直落2擊敗印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）奪冠，今年重返幸運地要尋求衛冕。

現年35歲的周天成，近況不錯，在過去的5場比賽有3場打進4強。他在接受中央社記者訪問時表示，球員參賽都一定想要贏球，「但我不會去想什麼衛冕的事情，就是盡力打好每一顆球，在球場上做出正確的決定。」

至於剛宣布當爸爸喜訊的王齊麟，將和搭檔邱相榤於男雙首輪對上法國波波夫兄弟（ChristoPopov、Toma Junior Popov）。

王齊麟和邱相榤今年參加BWF賽事，除了拿下超級300的台北羽球公開賽冠軍外，其餘比賽都止步16強。王齊麟笑說：「希望這個星期的比賽可以有好運加持，至少先突破16強魔咒再說。」

王齊麟 周天成 羽球

