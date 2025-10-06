武漢女網／中秋節寶島內戰 詹皓晴拍下吳芳嫺

我國女網好手詹皓晴和吳芳嫺在中秋節「團圓」，不過兩人是在武漢女網賽首輪相遇，曾是搭檔的兩位寶島女將開賽就互破發球局，最終由詹皓晴和中國蔣欣玗的海峽組合先穩住陣腳，最終以兩個6：3出線，晉級第二輪。

詹皓晴和吳芳嫺曾合作出擊，2023年更一同打下華欣女網賽金盃；蔣欣玗今年年初也曾和吳芳嫺合作，澳網前接連在奧克蘭和荷伯特奪冠，武漢女網賽首輪就碰頭，且在中秋節交手，堪稱「月圓人團圓」。

武漢女網賽是WTA 1000等級的大戰，總獎金超過365萬美元，單打56籤、雙打28籤，吳芳嫺和日本穂積繪莉聯手，首盤第一個發球局就失守，第三局雖馬上回破，但盤末又接連遭到破發，讓海峽組合以6：3先下一城。

第二盤海峽組合連兩度破發後取得局數5：1的絕對領先，第八局的賽末發球局雖遭破發，不過第九局再度突破成功，以另一個6：3晉級第二輪。

除了詹皓晴和吳芳嫺，女雙排名第10的我國「一姊」謝淑薇也有參賽，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）名列第三種子，首輪輪空，直接晉級第二輪。