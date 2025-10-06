快訊

武漢女網／中秋節寶島內戰 詹皓晴拍下吳芳嫺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（右）和蔣欣玗晉級武漢女網賽第二輪。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（右）和蔣欣玗晉級武漢女網賽第二輪。圖／劉雪貞提供

我國女網好手詹皓晴吳芳嫺在中秋節「團圓」，不過兩人是在武漢女網賽首輪相遇，曾是搭檔的兩位寶島女將開賽就互破發球局，最終由詹皓晴和中國蔣欣玗的海峽組合先穩住陣腳，最終以兩個6：3出線，晉級第二輪。

詹皓晴和吳芳嫺曾合作出擊，2023年更一同打下華欣女網賽金盃；蔣欣玗今年年初也曾和吳芳嫺合作，澳網前接連在奧克蘭和荷伯特奪冠，武漢女網賽首輪就碰頭，且在中秋節交手，堪稱「月圓人團圓」。

武漢女網賽是WTA 1000等級的大戰，總獎金超過365萬美元，單打56籤、雙打28籤，吳芳嫺和日本穂積繪莉聯手，首盤第一個發球局就失守，第三局雖馬上回破，但盤末又接連遭到破發，讓海峽組合以6：3先下一城。

第二盤海峽組合連兩度破發後取得局數5：1的絕對領先，第八局的賽末發球局雖遭破發，不過第九局再度突破成功，以另一個6：3晉級第二輪。

除了詹皓晴和吳芳嫺，女雙排名第10的我國「一姊」謝淑薇也有參賽，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）名列第三種子，首輪輪空，直接晉級第二輪。

吳芳嫺 詹皓晴 澳網

相關新聞

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

兩屆奧運羽球男雙金牌得主王齊麟，其妻子前中華職棒啦啦隊天女孩「十元」陳詩媛於今天在IG帳號秀出腹部超音波照，宣布懷孕喜訊，並寫著「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」王齊麟在身後環抱

高球／黃璧洵接TLPGA理事長 漂亮寶貝葉欣寧當副手

TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）上月進行第9次會員大會並進行改選，由黃璧洵獲選為新任理事長，有「台灣漂亮寶貝」美名的...

桌球／16歲郭冠宏讚啦！力退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

寶島小將在2025年WTT中國青少年大滿貫賽表現精采，共有4名選手打進U19男單8強，其中年僅16歲的合庫小將郭冠宏昨晚...

PGA／最終輪排名狂升 俞俊安桑德森農場錦標賽獲第11

去年在桑德森農場錦標賽（SandersonFarms Championship）迎接生涯第一座PGA冠軍的我國好手俞俊安...

新北有全天候球場 基隆爭建風雨操場

基隆多雨影響戶外運動時間，立委林沛祥日前向運動部長李洋爭取興建更多風雨球場，基隆議長童子瑋也在運動部揭牌日，提出全市7個...

