聽新聞
0:00 / 0:00
高球／黃璧洵接TLPGA理事長 漂亮寶貝葉欣寧當副手
TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）上月進行第9次會員大會並進行改選，由黃璧洵獲選為新任理事長，有「台灣漂亮寶貝」美名的職業好手葉欣寧成副理事長，盼為協會注入更多年輕元素。
選手出生的黃璧洵，旅日生涯多次奪冠，2004年與2006年也贏得多座TLPGA巡迴賽冠軍，過去也曾擔任國家隊教練和TLPGA副理事長多年，如今成為新任理事長，用另外一種身分貢獻給台灣高球界。
預計明年1月正式交接，黃璧洵感謝前任理事長劉依貞的付出，未來也會繼續傳承對協會好的事物，另外希望注入更多「年輕人」的元素。
37歲的新任副理事長葉欣寧就是年輕代表，3月曾主辦「擁抱毛孩 欣中有寧」公益球敘活動的她說：「希望巡迴賽不要那麼沉悶，想要賽事有印象深刻一點的感覺。3月辦了活動，每場比賽都該有亮點和特色，想從這裡改變。」
