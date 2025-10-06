快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／黃璧洵接TLPGA理事長 漂亮寶貝葉欣寧當副手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃璧洵（左）成TLPGA新任理事長，葉欣寧擔任副理事長。記者曾思儒／攝影
黃璧洵（左）成TLPGA新任理事長，葉欣寧擔任副理事長。記者曾思儒／攝影

TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）上月進行第9次會員大會並進行改選，由黃璧洵獲選為新任理事長，有「台灣漂亮寶貝」美名的職業好手葉欣寧成副理事長，盼為協會注入更多年輕元素。

選手出生的黃璧洵，旅日生涯多次奪冠，2004年與2006年也贏得多座TLPGA巡迴賽冠軍，過去也曾擔任國家隊教練和TLPGA副理事長多年，如今成為新任理事長，用另外一種身分貢獻給台灣高球界。

預計明年1月正式交接，黃璧洵感謝前任理事長劉依貞的付出，未來也會繼續傳承對協會好的事物，另外希望注入更多「年輕人」的元素。

37歲的新任副理事長葉欣寧就是年輕代表，3月曾主辦「擁抱毛孩 欣中有寧」公益球敘活動的她說：「希望巡迴賽不要那麼沉悶，想要賽事有印象深刻一點的感覺。3月辦了活動，每場比賽都該有亮點和特色，想從這裡改變。」

高爾夫

延伸閱讀

55歲于冠華終於還清千萬負債！拒金援愛女圓星夢

高球／川普觀看萊德盃高球賽 地主美國落後歐洲隊

高球／台灣名人賽暨三商盃第二輪 阿提鲁持續領先、13台將晉級

高球／台灣名人賽暨三商盃 泰國選手阿提魯首輪暫居領先

相關新聞

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

兩屆奧運羽球男雙金牌得主王齊麟，其妻子前中華職棒啦啦隊天女孩「十元」陳詩媛於今天在IG帳號秀出腹部超音波照，宣布懷孕喜訊，並寫著「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」王齊麟在身後環抱

高球／黃璧洵接TLPGA理事長 漂亮寶貝葉欣寧當副手

TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）上月進行第9次會員大會並進行改選，由黃璧洵獲選為新任理事長，有「台灣漂亮寶貝」美名的...

桌球／16歲郭冠宏讚啦！力退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

寶島小將在2025年WTT中國青少年大滿貫賽表現精采，共有4名選手打進U19男單8強，其中年僅16歲的合庫小將郭冠宏昨晚...

PGA／最終輪排名狂升 俞俊安桑德森農場錦標賽獲第11

去年在桑德森農場錦標賽（SandersonFarms Championship）迎接生涯第一座PGA冠軍的我國好手俞俊安...

新北有全天候球場 基隆爭建風雨操場

基隆多雨影響戶外運動時間，立委林沛祥日前向運動部長李洋爭取興建更多風雨球場，基隆議長童子瑋也在運動部揭牌日，提出全市7個...

TPVL／輸2贏3逆轉天鷹！連莊3連勝保住不敗之身

主場尋求3連勝的台中連莊，今天差點踢到鐵板，前兩局都被作客的台鋼天鷹拿下，但在「黃金左手」吳宗軒和外援施琅聯手下上演驚天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。