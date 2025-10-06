羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟(後)與妻子陳詩媛秀出超音波照。陳詩媛IG
王齊麟(後)與妻子陳詩媛秀出超音波照。陳詩媛IG

兩屆奧運羽球男雙金牌得主王齊麟，其妻子前中華職棒啦啦隊天女孩「十元」陳詩媛於今天在IG帳號秀出腹部超音波照，宣布懷孕喜訊，並寫著「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」王齊麟在身後環抱，摸著陳詩媛肚子，露出幸福表情，讓不少粉絲為之恭喜、祝福。

29歲的王齊麟去年巴黎奧運羽球男雙，與李洋搭配衛冕再度奪金後，李洋隨後退休，如今成為首任運動部長，至於王齊麟轉與邱相榤搭檔，繼續選手這條路，然而感情之路也相當順遂，與前啦啦隊女孩陳詩媛交往，去年12月求婚，今年6月戶政事務所完成登記，現傳出陳詩媛懷孕好消息。

貼文一出，不少陳詩媛的前同事樂天女孩也紛紛留言恭喜，「太感動了，恭喜！」、「我要當乾媽」；姊姊陳詩雅則打趣留言，「等著賺保母錢。」其他粉絲則紛紛發出祝賀的留言。

