快訊

桌球／16歲郭冠宏讚啦！力退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
年僅16歲的郭冠宏力退地主新星溫瑞博，勇奪冠軍。圖／台南市體育局提供
年僅16歲的郭冠宏力退地主新星溫瑞博，勇奪冠軍。圖／台南市體育局提供

寶島小將在2025年WTT中國青少年大滿貫賽表現精采，共有4名選手打進U19男單8強，其中年僅16歲的合庫小將郭冠宏昨晚更以局數4：2力退地主新星溫瑞博，勇奪冠軍。

本月底將滿17歲的郭冠宏堪稱「怪物新人」，幼稚園就開始接觸桌球的他，2022年以13歲又2個月的年紀，打破江宏傑林昀儒的紀錄，成為台灣史上最年輕的成人國手。中國青少年大滿貫賽再有突破表現，成為今年2月張佑安在新加坡站U19男單奪冠後，我國小將第二度在青少年大滿貫賽奪冠的紀錄。

張佑安和洪敬愷及徐絃家中國青少年大滿貫賽也打進8強，其中洪敬愷和徐絃家上演「內戰」，徐絃家4：2拍下同胞後，4強又和郭冠宏上演領場兄弟鬩牆戲碼。8強賽以4：3險勝日本吉山和希的郭冠宏，4強賽「內戰」以直落4扳倒隊友徐絃家，打下決賽門票。

張佑安8強賽就是敗給目前世界排名38的溫瑞博，不過郭冠宏昨天決賽幫台灣好手扳回一城，儘管生涯對戰以1勝3敗居下風，世界排名70也落後，但前兩局都以7：5拿下，接續雖以6：7、5：7遭溫瑞博扳平局數，不過關鍵第5局出現幸運擦網球下以7：5拿下，取得局數「聽牌」，第6局更從0：3落後下後來居上，且在4：5時連下3分，最終以7：5力退地主，勇奪冠軍。

郭冠宏 江宏傑 林昀儒

