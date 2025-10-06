PGA／最終輪排名狂升 俞俊安桑德森農場錦標賽獲第11

去年在桑德森農場錦標賽（SandersonFarms Championship）迎接生涯第一座PGA冠軍的我國好手俞俊安，今年尋求衛冕雖失利，但今天決賽輪抓鷹獵鳥，名次一口氣提升12名，最終以11名結束賽事，冠軍則由美國菜鳥選手費斯克（Steven Fisk）帶走。

桑德森農場錦標賽總獎金600萬美元（約1.8億新台幣），冠軍可獨得108萬美元(約3288萬新台幣），俞俊安三輪打完暫居23名，尋求衛冕幾乎成不可能任務。

最終輪俞俊安第一洞就吞下柏忌，不過第三洞先抓鳥止血，第九洞再度推進博蒂；轉場後俞俊安第十洞再度抓下小鳥，第十一洞更射下老鷹，加上第十四洞再度有博蒂進帳，單輪成績是1老鷹、4博蒂和1柏忌的67（-5）桿，總桿數273（-15）桿排名提升到第11位，只差1桿就能打進本季第3度的前十名。

28歲的費斯克今天打出近乎完美的內容，全場抓下9隻小鳥，包括最後3洞連續抓鳥，只有吞下一個柏忌，以單輪64（-8）成績超車原本領先的南非西果（Garrick Higgo），以264（-24）桿的2桿差距奪冠，成為本季第4位菜鳥球季就嚐到勝利滋味的球員。

費斯克59歲的父親今年因癌症離世，今天的勝利讓費斯克感觸滿懷，他表示相信父親一直在看著自己，「我非常想念他，我知道他會以我這星期的表現為榮，尤其是今天，我保持冷靜，用我所知的最好方式做事。」