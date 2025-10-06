快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

PGA／最終輪排名狂升 俞俊安桑德森農場錦標賽獲第11

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高爾夫好手俞俊安。 路透社
高爾夫好手俞俊安。 路透社

去年在桑德森農場錦標賽（SandersonFarms Championship）迎接生涯第一座PGA冠軍的我國好手俞俊安，今年尋求衛冕雖失利，但今天決賽輪抓鷹獵鳥，名次一口氣提升12名，最終以11名結束賽事，冠軍則由美國菜鳥選手費斯克（Steven Fisk）帶走。

桑德森農場錦標賽總獎金600萬美元（約1.8億新台幣），冠軍可獨得108萬美元(約3288萬新台幣），俞俊安三輪打完暫居23名，尋求衛冕幾乎成不可能任務。

最終輪俞俊安第一洞就吞下柏忌，不過第三洞先抓鳥止血，第九洞再度推進博蒂；轉場後俞俊安第十洞再度抓下小鳥，第十一洞更射下老鷹，加上第十四洞再度有博蒂進帳，單輪成績是1老鷹、4博蒂和1柏忌的67（-5）桿，總桿數273（-15）桿排名提升到第11位，只差1桿就能打進本季第3度的前十名。

28歲的費斯克今天打出近乎完美的內容，全場抓下9隻小鳥，包括最後3洞連續抓鳥，只有吞下一個柏忌，以單輪64（-8）成績超車原本領先的南非西果（Garrick Higgo），以264（-24）桿的2桿差距奪冠，成為本季第4位菜鳥球季就嚐到勝利滋味的球員。

費斯克59歲的父親今年因癌症離世，今天的勝利讓費斯克感觸滿懷，他表示相信父親一直在看著自己，「我非常想念他，我知道他會以我這星期的表現為榮，尤其是今天，我保持冷靜，用我所知的最好方式做事。」

俞俊安 老鷹

延伸閱讀

PGA／桑德森農場錦標賽 俞俊安拚衛冕前3回合第23

LPGA／錢珮芸一度躍居領先 樂天錦標賽並列第4作收

俄稱在哈爾科夫州傳捷報 奪下庫皮揚斯克一大部分

俄軍不再強攻！用無人機在烏克蘭關鍵城市周圍打造「殺戮區」

相關新聞

桌球／16歲郭冠宏讚啦！力退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

寶島小將在2025年WTT中國青少年大滿貫賽表現精采，共有4名選手打進U19男單8強，其中年僅16歲的合庫小將郭冠宏昨晚...

新北有全天候球場 基隆爭建風雨操場

基隆多雨影響戶外運動時間，立委林沛祥日前向運動部長李洋爭取興建更多風雨球場，基隆議長童子瑋也在運動部揭牌日，提出全市7個...

PGA／最終輪排名狂升 俞俊安桑德森農場錦標賽獲第11

去年在桑德森農場錦標賽（SandersonFarms Championship）迎接生涯第一座PGA冠軍的我國好手俞俊安...

TPVL／輸2贏3逆轉天鷹！連莊3連勝保住不敗之身

主場尋求3連勝的台中連莊，今天差點踢到鐵板，前兩局都被作客的台鋼天鷹拿下，但在「黃金左手」吳宗軒和外援施琅聯手下上演驚天...

水球／第二屆國際邀請賽落幕 台北市奪男子組冠軍

2025第二屆台北水球國際邀請賽10月3日到5日在台北體育大學詩欣館游泳館盛大舉行，吸引來自 台北、宜蘭、日本、泰國、關...

TPVL／中秋節主場迎敵 伊斯特啦啦隊旗袍登場

台灣職業排球聯盟（TPVL）在中秋節連假進行第二周賽程，臺北伊斯特主場對戰桃園雲豹，第二局雲豹關鍵挑戰成功，讓比分從24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。