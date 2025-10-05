TPVL／輸2贏3逆轉天鷹！連莊3連勝保住不敗之身

主場尋求3連勝的台中連莊，今天差點踢到鐵板，前兩局都被作客的台鋼天鷹拿下，但在「黃金左手」吳宗軒和外援施琅聯手下上演驚天逆轉，最終在瓦解天鷹一個賽末點下留住勝利，驚險迎接開季3連勝。

首局天鷹以27：25拿下，第二局接連攔網得手下取得5：1領先，進而以25：15取得局數「聽牌」優勢，但連莊第三局發起反擊，先以25：18搶下，第四局再以25：16扳平局數，將戰局逼到決勝第五局。

施琅的接連得手讓連莊先取得賽末點，不過前兩個機會都被天鷹隊長陳建禎攻擊突破瓦解，不過天鷹唯一的賽點機會出現發球觸網失誤，僅管陳建禎重扣得手再消弭連莊第3個賽點，但連莊挑戰成功後取得第4個賽點，這次陳建禎接發球出現瑕疵，讓連莊直接攻擊拿下最後一分，驚險以19：17完成大逆轉。

施琅在五局大戰狂轟34分，吳宗軒也有24分，成為連莊續保金身的兩大護法，吳宗軒說：「前兩局台鋼針對我們接發破壞，開會時先把該做的第一波做好，有反擊的機會要把握。」

前兩局施琅被設定，吳宗軒認為球隊攻擊手平均，「有誰狀況不好，下一個要跳出來扛起責任。」他也感謝球迷留在現場見證這場主場勝利，「很開心，前兩局都輸，進休息室士氣是沒有到很低落，互相鼓勵，謝謝球迷留下來為我們加油。」