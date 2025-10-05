水球／第二屆國際邀請賽落幕 台北市奪男子組冠軍

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

2025第二屆台北水球國際邀請賽10月3日到5日在台北體育大學詩欣館游泳館盛大舉行，吸引來自 台北、宜蘭、日本、泰國、關島及美國等地近200名選手參賽，堪稱台北近年最具規模的國際級水球盛會，「地主」台北市代表隊更奪下冠軍，成功將金牌留在台灣。

水球運動為奧運歷史最悠久的團體球類競賽項目之一，需在踩不到底的深水池中進行，融合籃球、足球、手球與排球等多項運動技巧，被譽為「最難的運動」。此次賽事不僅競爭激烈，更展現選手的高超體能與戰術默契。

本屆賽事一大亮點為首度舉辦女子組比賽，由台灣選手與來自 泰國、日本、關島 的選手組成跨國聯隊，展現亞洲女子水球蓬勃發展的能量。女子隊教練羅淼表示，希望未來國內也能有更多女子水球賽事的機會，累積國內女子水球的量能。

經過三天熱血對戰，今天的冠軍賽中，台北市代表隊脫穎而出，成功將金牌留在台灣，並由郭亞樂奪得MVP。

近年來，中華台北水球代表隊在國際賽事屢創佳績，並在世壯運等賽事帶動話題，使水球運動在台灣的關注度與參與人數顯著提升。此次邀請賽不僅讓國內外好手交流切磋，更象徵台灣在亞洲水球舞台上的聲量與地位日漸提升。

台北市水球協會執行長謝力翰說：「我們希望透過持續舉辦國際級賽事，讓台灣成為亞洲地區水球競賽的重要平台，同時吸引更多年輕人投入這項結合智慧與體能的運動，讓水球成為推動台灣運動外交的新亮點。」

排球 籃球 世壯運

