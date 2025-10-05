TPVL／中秋節主場迎敵 伊斯特啦啦隊旗袍登場
台灣職業排球聯盟（TPVL）在中秋節連假進行第二周賽程，臺北伊斯特主場對戰桃園雲豹，第二局雲豹關鍵挑戰成功，讓比分從24：24變為25：23，搶下關鍵第二局後以直落3拿下勝利。
連兩周主場迎敵的臺北伊斯特，今天首局以22：25失守，第二局多次成功防守並快攻得分，局末始終緊咬比分，但關鍵分雲豹挑戰成功，搶下局末點下第三局乘勝追擊，最終以25：22、25：23、25：17帶走勝利。
臺北伊斯特雖未能逆轉戰局，但球員拚戰到底的精神贏得觀眾掌聲。法國籍主攻手、電眼重砲雷貝洛（François Rebeyrol） 火力全開，在本場賽事中奪得16分，表現亮眼，榮登本場「主場之星」，成為全場焦點。
適逢中秋連假，臺北伊斯特啦啦隊Tokki Cutie特別換上節慶旗袍造型，以熱力四射的應景舞蹈炒熱現場氣氛；賽後登場的 「Tokki Cutie心動面對面」粉絲互動活動，讓現場觀眾有機會近距離與啦啦隊成員互動、合影留念，為中秋主場留下難忘回憶。今天贊助品牌也於中場舉辦「排球點點樂」活動，提供最高可獲得1萬元獎金的挑戰，與球迷一同歡渡中秋佳節。
