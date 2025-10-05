基隆多雨影響戶外運動時間 藍綠民代向運動部爭取風雨球場

基隆多雨影響戶外運動時間，立委林沛祥近日向任運動部長李洋爭取興建更多風雨球場，議長童子瑋在運動部揭牌日，也提出全市7個行政區都需要風雨球場構想。市府今天表示，目前已有3處社區風雨球場，校園內則有23座，會再設法增設。

教育部體育署今年9月9日國民體育日升格運動部，奧運羽球男雙金牌選手李洋成為首任部長。林沛祥說，李洋9月26日赴立法院拜會，兩人就基隆市體育與場館建設交換意見，風雨球場是主要議題之一。

林沛祥表示，基隆氣候多雨，導致喜愛籃球的民眾經常因為環境限制，下雨時無法在戶外籃球場打球，促請李洋支持，在基隆合宜及不影響民眾作息的地點，增設兩座風雨球場。基隆運動環境的改善與建設，不僅是推動體育發展，更攸關市民生活品質。

童子瑋在運動部揭牌當天，也對基隆推廣體育發表看法，表示競技體育代表城市的高度，全民運動則代表城市的厚度，基隆要在兩個面向同步努力。

童子瑋說，基隆需要符合規格的場館、專責的教練與防護體系，才讓選手能安心訓練、專注比賽，逐步培養出屬於基隆的運動人才。全市從年輕人到長輩也都需要安全、便利的運動空間，因此提出在7個行政區推動風雨球場建設，讓民眾在天候不佳時也能自在運動。

基市府教育處表示，體育署已補助市府在暖暖區碇內15號公園、安樂區三民里和中山區西康里，共興建3座社區風雨球場，校園內則已興建23座風雨球場。港西國小風雨球場正在進行規畫設計，今年另會發包整修正濱國中風雨球場。

教育處說，興建風雨球場提供民眾和學生半戶外運動空間，經費雖比興建活動中心快速和節省經費，但因為仍要上千萬元，所以也要提案爭取中央補助，建築過程也同樣需申請建照，如果位在山坡地，也需提水保計畫送審，確保安全。

教育處說，因為基隆市多雨，冬季有東北季風，所以近期在規畫興建風雨球場時，會設計增加防潑雨設施，減低天候對使用者的干擾。安樂高中風雨球場設計薄膜頂棚，增加透光性提升品質。市府近期與各區公所盤點合商空地，如經費許可即爭取設置風雨球場，提供民眾更多元的運動選擇。