PGA／桑德森農場錦標賽 俞俊安拚衛冕前3回合第23

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在尋求衛冕的PGA桑德森農場錦標賽第3回合，抓5博蒂、吞1柏忌繳出68桿，並以3天低於標準10桿的206桿暫並列第23名。

總獎金600萬美元（約新台幣1.83億元）美國職業男子高爾夫協會（PGA）桑德森農場錦標賽（SandersonFarms Championship），在美國密西西比州舉行，台灣僅俞俊安參賽，而他也是去年的賽事冠軍。

俞俊安在前2回合分別繳出67、71桿，順利晉級最後2天的決賽；不過他在俗稱「移動日」的第3回合，未能繳出足以追擊領先者的低桿數，讓他3天結束已落後領先者8桿。

俞俊安今天從第1洞出發，下場就抓博蒂帶來好彩頭，一路打到前16洞結束抓5博蒂、0失誤；只可惜在長453碼的第17洞，雖然他2桿攻上果嶺，但卻3推吞下全場唯一的柏忌。

第3回合俞俊安的平均開球距離達320碼、排在第20名，開球上球道率更高達71.43%、排在第2，標準桿上果嶺率也有83.33%、排名第7的水準。

比較可惜的是俞俊安在果嶺平均推桿1.44次，於所有晉級的67名選手中排在第44名，這也是他今天無法飆低桿數的主因。