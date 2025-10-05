LPGA／錢珮芸一度躍居領先 樂天錦標賽並列第4作收

在夏威夷舉行的LPGA樂天錦標賽，台灣唯一晉級的好手錢珮芸，今天在最終回合一度並列領先，只可惜沒能延續下去，最後就以單日70桿、4回合低於標準14桿的274桿並列第4名作收。

總獎金300萬美元（約9189萬台幣）的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）樂天錦標賽，台灣有錢珮芸、林子涵參賽，但僅錢珮芸闖進後2天的決賽。

這場樂天錦標賽結束後，LPGA巡迴賽將從10月9日起在亞洲連續進行5場賽事，其中包括10月23日在泰國登場的皇冠盃高球對抗賽，而台灣一姐徐薇淩將代表國際隊參賽。

錢珮芸前2回合分別繳出65、71桿，第3天再飆68桿，讓她在前3回合結束僅落後領先者1桿。

今天登場的最終回合，錢珮芸前9洞抓3博蒂、吞2柏忌繳出35桿，轉場後先在第11洞抓博蒂入袋；接著在標準3桿的第15洞，開球就停在洞口邊不到3呎距離，穩穩推進抓博蒂後，一度以總桿數低於標準15桿並列領先。

只可惜錢珮芸在第17洞吞下柏忌後，正式宣告脫離爭冠行列，最終以3桿之差排在第4；至於韓國選手黃裕敏，以271桿收下今年賽事冠軍獎盃。

錢珮芸在賽前的CME積分榜排在危險邊緣的第98名，靠著這場並列第4名後，積分榜躍升27位來到第71名，幾乎可以保住明年LPGA參賽權。