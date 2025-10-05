超馬／「我比想像還強大」 陳彥博希臘250公里奪第二

歷經七天六個賽段的嚴峻挑戰，極地超馬運動員陳彥博昨天成功完成「希臘250公里超馬分站賽」，他以總時間24小時10分52秒榮獲第二名，再度將台灣運動員的精神與毅力帶上國際舞台。

希臘250公里超馬賽自9月28日開跑，首日賽程「從海岸到山頂」以2000多公尺的陡峭爬升震撼登場。陳彥博一路與日本強敵松田裕行激烈競爭，在高強度的爬坡、碎石路與峽谷間持續攻防。隨著賽程推進，歷經暴雨襲擊、低溫失眠、肌肉痠痛與腳趾血泡，甚至因長時間背負裝備，背部與腰部被磨破皮，但他仍透過嚴謹的配速策略與紀律堅持，一步步邁向終點。

「肌肉疼痛、失眠與受傷都很真實，但比賽的關鍵在於意志力是否能超越這些困難。」陳彥博完賽後說。

比賽的第五日「長征日」（The Long March）是賽段中最艱鉅的一站，單日賽程長達76.5公里。出發時大雨狂瀉，沿途小徑甚至被雨水淹沒成小河流，讓選手必須涉水前進。

陳彥博「希臘250公里超馬分站賽」奪第2，不敵日本選手松田裕行。圖／陳彥博提供

陳彥博回憶說：「最害怕的不是傷痛，而是如果停下來，可能會失溫。但我只能告訴自己繼續往前跑。」在這場艱困挑戰中，他與日本選手形成拉鋸戰，持續到50公里後，雖已疲憊到無法進食、血糖下降頭暈，仍憑著意志力撐住，最終在55公里處發動攻勢反超，憑藉驚人的耐力與決心，以7小時32分完成賽程，單站奪下第一，展現強大鬥志。

連日賽程中，陳彥博不僅要克服身體的極限，更要面對心理壓力，他坦言許多時刻內心充滿不安，甚至懷疑自己能否撐下去，但想到賽前做了許多訓練，以及在環台訓練許多人陪伴他一起跑，他選擇把這份力量化為堅持前進的動力，「比賽不只是和對手的較勁，更是與自己對話。當我咬牙跨過痛苦，就能再一次證明：我比想像的自己，還要強大。」

最終陳彥博以堅毅與專注完成這場史詩般的挑戰，不僅是對體能與意志的試煉，更讓他再次將台灣運動員的精神帶到國際舞台，象徵著「超越極限」的運動家精神。他也表示，這不僅是屬於他個人的榮耀，更希望能鼓舞更多人勇敢追夢，挑戰自我極限。