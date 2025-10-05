F1／新加坡夜間大獎賽狂飆 不只車迷歡呼還有逾30億收入

F1新加坡大獎賽本週末登場，不僅讓全球車迷大飽眼福，盡享頂級賽車盛宴，經濟師也估算，每屆比賽約可帶來新幣1.3億元（約逾新台幣30億元）觀光額外收入，加上周邊乘數效應，不僅成為穩定經濟來源，也促使資金流入中小企業，進一步提升整體經濟實力。

2025年一級方程式（F1）新加坡大獎賽3日至5日登場，來自不同車隊的車手在濱海灣賽道（Marina BayStreet Circuit）一較高下。對全球富豪和遊客來說，這場活動不僅是賽車盛事，更是需要花上大把鈔票、社交與奢華生活的象徵。

馬來亞銀行（Maybank）經濟師李順榮告訴中央社，從可靠（reliable）、有盈利（profitable）以及具聲望（prestigious）等層面來看，新加坡被視為一個適合舉辦大型演唱會等活動的地方，這裡基礎建設完善，例如國家體育場可容納5萬人，而關鍵也在於連通性，公共交通規劃高效率，使觀眾能快速抵達演出場地。

F1新加坡大獎賽3日至5日登場，吸引車迷到場一睹賽車風采。圖為3日練習賽畫面。圖中央社提供

李順榮指出，新加坡的航空布局連接性非常強，實際上也吸引了來自亞太地區其他地方的觀眾，許多人有能力特別飛來新加坡看展演，當然新加坡也具聲望，它有舉辦過許多大型活動的經驗，像是美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）開演唱會、自2008年起舉辦F1賽事等。

新加坡的「濱海灣街賽道」為F1一級方程式第一條夜間競賽用的賽道，吸引大批賽車迷蜂擁而至，近距離感受高強度街道狂飆。

F1新加坡大獎賽第二場練習賽舉行。 新華社

新加坡南洋理工大學副教授羅啟鋒接受中央社訪問表示，以去年為例，假設約24萬人參加F1賽事，而每人平均在旅宿、餐飲等方面花費新幣1800元，如果加上乘數效應，那麼每年帶來的效益相當可觀，而且相對穩定，因為F1賽事每年都在新加坡舉辦。

羅啟鋒指出，很多時候這些資金會流向本地企業，以F1賽事為例，根據統計約有90%的資金會進入本地產業，這對於本地的中小企業非常有幫助，因為他們獲得這些收益後，可以進行培訓、採購或是投入其他方面的發展。

F1新加坡大獎賽。 路透社

李順榮指出，F1每屆比賽可帶來新幣1.3億元的額外觀光收入，主要集中在餐飲、旅宿服務上，因此對於就業來說，乘數效應是存在的，F1確實創造了工作機會；長期來看，新加坡逐漸定位為活動型目的地，使整個旅遊產業的就業規模，也有擴張空間。

「旅遊業對新加坡的作用，是為國家建立更多元的經濟支柱，使經濟較能抵禦全球貿易波動、貿易放緩和金融週期等影響」，李順榮表示，MICE活動帶來溢出效應，舉辦更多MICE活動能提升新加坡的品牌形象，進而吸引更多活動到來，也有助於展示本地企業的實力，政府希望本地中小企業及新創企業具備全球競爭力，並能拓展海外市場。

馬來亞銀行（Maybank）經濟師李順榮向中央社分析經濟效益。圖中央社提供

MICE是指會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大會（Convention）和展覽（Exhibition）等4種業務的總稱。