F1／新加坡大獎賽登場 高溫、濕度與極速考驗車手

F1新加坡大獎賽本週末登場，獨特賽道設計融合了高速直線與高難度彎道，考驗車手在強烈G力下全神貫注，將駕駛技術與判斷力推至極限，而東南亞的炎熱潮濕環境更進一步考驗耐力，也讓賽事更具觀賞性。

2025年一級方程式（F1）新加坡大獎賽3日至5日登場，來自不同車隊的車手在濱海灣賽道（Marina BayStreet Circuit）一較高下。3日是練習賽、4日是排位賽，5日則是正式賽。周邊演唱會也讓粉絲為之瘋狂，預計可為新加坡帶來上億元可觀收入。

賽道設計融合了高速直線與高難度彎道，震撼的視覺衝擊就在觀眾眼前展開。比賽往往持續長達2小時，車手必須在強烈G力下全神貫注，將駕駛技術與判斷力推至極限，而炎熱潮濕的環境更進一步考驗他們的耐力。

F1新加坡大獎賽3日至5日登場，獨特賽道設計融合了高速直線與高難度彎道，考驗車手在強烈G力下全神貫注。圖為3日練習賽畫面。圖中央社提供

賓士車隊（Mercedes-AMG PETRONAS F1）車手羅素（George Russell）在新加坡大獎賽社群媒體Instagram帳號影片中曾說，「想到新加坡的第一個詞是『熱』」。 記者在現場觀察到，強勁的燈光系統將濱海灣賽道照得如同白晝，夜空下呈現華麗氛圍。這條市中心賽道緊鄰新加坡最具代表性的地標，包括魚尾獅與摩天輪，讓賽事場景更具特色。

來自英國、45歲的提爾（Thiel）熟悉F1各站賽道設計。他告訴中央社記者，儘管新加坡賽事舉辦於秋季，但這裡四季如夏，高溫常超過30度，車手能否在高壓環境下適應，將是一大挑戰；再加上賽道多彎，如何精準掌握每個轉彎，也讓比賽更具觀賞性。

55歲的紐西蘭車迷大衛（David）是紅牛車隊車手維斯塔潘（Max Verstappen）的忠實粉絲。他說自己每年都會攜家帶眷到新加坡觀賽，即便期間的飯店費用高昂「讓人倒吸口氣」，但考量夜間賽事的獨特魅力，他仍決定前來。

新加坡F1大獎賽賽道極具觀賞性。 新華社

另一名34歲的泰國旅客泰坦（Taitan）則是阿斯頓馬丁車隊（Aston Martin）車手阿龍索（FernandoAlonso）鐵粉，他向記者分享，已到訪新加坡一週，參加完全球Web3系列活動TOKEN2049，隨後迎接F1賽事。

泰坦認為，在新加坡，F1已不只是單純的座位觀賽，從進場前的賽車模擬駕駛，到明星主題派對、甚至頂級VIP觀賽包廂，再到主題城市深度旅遊，對一位海外遊客來說，整個旅行配套相當完善。