TPVL／伊斯特直落三擊敗天鷹 曾祥銘興奮奪隊史首勝

中央社／ 台北4日電
台灣職業排球聯盟（TPVL）例行賽4日晚間在天母體育館由台北伊斯特隊與台鋼天鷹隊交手，伊斯特隊長高偉誠（後中）整場拿下10分，助隊拿下TPVL隊史首勝。圖／中央社
靠著洋將哈雷精彩扣殺，台灣職業排球聯盟TPVL台北伊斯特今天在主場以25比22、25比20、25比21擊敗台鋼天鷹，陣中本土球星曾祥銘表示，很開心拿下隊史首勝。

TPVL開幕週兩戰皆以落敗收場的伊斯特，本週持續在主場出賽尋求隊史首勝，所幸今天迎戰天鷹展現壓制力，在雙洋將哈雷（Titouan Halle）、雷貝洛（Francois Rebeyrol）合計攻下32分，搭配曾祥銘、高偉誠皆挹注10分，終場伊斯特以直落三拿下重要的隊史首勝。

伊斯特總教練李國源賽後接受媒體聯訪時透露，天鷹是很強的球隊，說沒有壓力是騙人的，所幸終於在第3場贏球，關鍵在於調整洋將攔網、防守配合的細節，接下來將逐步朝著季後賽方向訓練，「任何改變都是對未來球隊往好的地方設定。」

伊斯特本土球星曾祥銘表示，很興奮拿到隊史首勝，尤其上週的TPVL開幕週遇到比較多問題，不過選手們有自己主動開會，每個人提出意見後，再由隊長高偉誠代表與教練團討論，共同解決看見的問題。

遭到直落三無緣勝利的天鷹，陣中資深球員「黑狗」陳建禎認為，團隊包袱太重，只有打出一部分好球，甚至出現幾顆不該發生的失誤，仍在思考怎麼幫助球隊，「確實我們發球威脅性不夠，但笑著走到最後才是贏家，這場失利對我們是很寶貴的一堂課，同時是很好經驗。」

