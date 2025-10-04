體操／李智凱全運會鞍馬6連霸 盼拚台灣首面世錦賽金牌

快訊

中央社／ 台北4日電
「鞍馬王子」李智凱。本報資料照

在雲林舉行的全運會競技體操，台灣名將「鞍馬王子」李智凱今天在男子鞍馬決賽以總分13.966分締造6連霸，他表示，希望維持好狀態，拚台灣體操隊史首面世錦賽金牌。

去年無緣前進巴黎奧運後，李智凱果斷「進場維修」，經過超過半年的復健，終於在今年初傷癒復出，並從5月開始參加體操世界盃挑戰賽。

今天登場的全運會個人單項決賽，李智凱依舊展現鞍馬王者風範，繳出難度分5.2分、執行分8.766分成績，以總分13.966分完成6連霸。李智凱賽後接受媒體採訪時表示，原本預期昨天比完個人全能賽事後，身體可能會有疲勞狀況，「不過其實整體狀態很不錯。」

因應體操新週期的規則變化，1套動作最多只能有4個湯瑪士迴旋，其他得用併腿迴旋或編排其他新動作組合，導致李智凱必須「封印」部分的成名技。他形容併腿迴旋就像最熟悉的陌生人，並提到目前仍在嘗試中，「希望盡快找到屬於自己的節奏，迎戰接下來每場比賽。」

緊接著世界體操錦標賽將在2週後於印尼登場，過去曾拿到1銀、1銅的李智凱表示，希望再贏下1面不一樣的顏色，「不斷地挑戰自己，未來不管是亞運或是爭取奧運資格，也能夠更加順利。」

至於「亞洲貓王」唐嘉鴻同樣在拿手的男子單槓完美發揮，以總分14.600分締造4連霸，他提到期望延續亞錦賽單槓奪金的氣勢，一舉挑戰世錦賽的頒獎台，「今年是新的週期，先看看自己分數大概落在哪裡、裁判扣分方向，然後嘗試突破台灣歷史。」

