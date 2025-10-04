快訊

傻眼！日本男偶像新宿當街脫褲露下體 涉公然猥褻遭活逮

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆...他還駕車撞海巡人員

聽新聞
0:00 / 0:00

TPVL／開季前兩戰都是壓倒性取勝 台中連莊守住主場開幕戰勝利

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
連莊隊今天舉行主場開幕戰並以直落三擊敗雲豹隊。圖／TPVL提供
連莊隊今天舉行主場開幕戰並以直落三擊敗雲豹隊。圖／TPVL提供

TPVL在上周於台北伊斯特主場舉行完開幕戰後，本周則是兩地開打，今天首場比賽就由台中連莊隊在主場台體大體育館出戰桃園雲豹飛將隊，最終連莊再度展現壓倒性實力，以25：18、25：14、25：20勝出，開季連兩戰都以直落三擊敗對手。

在企排完成3連霸後轉戰TPVL的連莊，相較於另外三支新成軍的隊伍，已經磨合多時的陣容成為其問鼎職排元年冠軍的最大優勢，而從熱身賽就打出不錯狀態的他們，在例行賽開打後更是展現壓倒性實力。

在上周聯盟開幕戰就以3：0踢館伊斯特隊主場後，本周連莊則是回到主場台體大體育館進行主場開幕戰，包括教育部次長張廖萬堅、中華職棒大聯盟會長蔡其昌都受邀參與開幕典禮以及開球儀式。

回到主場的連莊今天也沒有讓地主球迷失望，在前兩局賽事中就一路壓制來訪的雲豹，其中第二局更僅失14分，也是開季前3場比賽以來的單局最低失分，第三局雲豹雖然試圖延長戰線，但連莊卻絲毫沒有給對手機會，在局中就拉開差距，最終再由吳宗軒、施琅的接連叩殺得手成功關門，以25：20勝出，收下主場首勝以及開季2連勝，且兩戰打完一局未失。

對於今天在主場拿下開門紅，且還有不少球迷進場為連莊加油打氣，攻下全隊最高17分的吳宗軒賽後說：「很開心看到那麼多在地球迷進場為我們加油，整體打下來很興奮，大家都很享受比賽，最後贏下比賽。希望明天球迷繼續進場為我們加油，讓我們順利贏下三連勝。」

談到賽季前兩場比賽都以直落三勝出，吳宗軒也直言，球隊為了這個賽季已經準備一段時間，現在也確實展現了一些成果，「我們從熱身賽開始就一直在準備，準備蠻久的，一到例行賽大家調整非常到位，這也是團隊打那麼順暢的原因。」

桃園雲豹 TPVL 中華職棒

延伸閱讀

TPBL／丁聖儒熱身賽就飆速 謝銘駿首秀9分助戰神逆轉國王

NBA／雙星缺陣、布朗尼12投僅1中 湖人熱身賽慘輸太陽22分

TPBL／阿巴西熱身賽首戰砍26分 特攻2分差不敵夢想家

TPBL／熱身賽就傷兩大將 海神28分領先打到被攻城獅逆轉

相關新聞

TPVL／開季前兩戰都是壓倒性取勝 台中連莊守住主場開幕戰勝利

TPVL在上周於台北伊斯特主場舉行完開幕戰後，本周則是兩地開打，今天首場比賽就由台中連莊隊在主場台體大體育館出戰桃園雲豹...

全運會自由車／康世峰、陳靖云各奪3金 台中市代表隊強勢稱霸

114年全國運動會自由車場地賽昨天圓滿落幕，台中市自由車代表隊捷報頻傳，在全台唯一的台中市立自由車場強勢出擊，展現驚人實...

舉重／陳冠伶降體重拚53公斤級 世錦賽挺舉摘銅

在挪威舉行的世界舉重錦標賽，台灣新星陳冠伶今天在女子53公斤級以挺舉113公斤摘下銅牌，教練許穎溪認為，愛徒生涯首度挑戰...

體操／丁華恬全運會體操個人全能3連霸 獻給恩師當生日禮物

114年雲林全運會競技體操女子個人全能，兩屆奧運國手「體操精靈」丁華恬今天以總分49.299分締造3連霸，她賽後靦腆笑說...

體操／唐嘉鴻全運會體操個人全能摘金 賽後笑稱有累到

「世界貓王」唐嘉鴻今天在雲林全運會男子競技體操個人全能，以總分78.598分強壓各路好手摘金；賽後他也笑說：「真的有累到...

中國網賽／謝淑薇攜搭檔直落二勝出 前進女雙4強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在中國公開賽的女雙8強戰以6比4、6比3擊敗斯洛伐克米哈利科娃、英國尼柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。