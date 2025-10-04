TPVL／開季前兩戰都是壓倒性取勝 台中連莊守住主場開幕戰勝利

TPVL在上周於台北伊斯特主場舉行完開幕戰後，本周則是兩地開打，今天首場比賽就由台中連莊隊在主場台體大體育館出戰桃園雲豹飛將隊，最終連莊再度展現壓倒性實力，以25：18、25：14、25：20勝出，開季連兩戰都以直落三擊敗對手。

在企排完成3連霸後轉戰TPVL的連莊，相較於另外三支新成軍的隊伍，已經磨合多時的陣容成為其問鼎職排元年冠軍的最大優勢，而從熱身賽就打出不錯狀態的他們，在例行賽開打後更是展現壓倒性實力。

在上周聯盟開幕戰就以3：0踢館伊斯特隊主場後，本周連莊則是回到主場台體大體育館進行主場開幕戰，包括教育部次長張廖萬堅、中華職棒大聯盟會長蔡其昌都受邀參與開幕典禮以及開球儀式。

回到主場的連莊今天也沒有讓地主球迷失望，在前兩局賽事中就一路壓制來訪的雲豹，其中第二局更僅失14分，也是開季前3場比賽以來的單局最低失分，第三局雲豹雖然試圖延長戰線，但連莊卻絲毫沒有給對手機會，在局中就拉開差距，最終再由吳宗軒、施琅的接連叩殺得手成功關門，以25：20勝出，收下主場首勝以及開季2連勝，且兩戰打完一局未失。

對於今天在主場拿下開門紅，且還有不少球迷進場為連莊加油打氣，攻下全隊最高17分的吳宗軒賽後說：「很開心看到那麼多在地球迷進場為我們加油，整體打下來很興奮，大家都很享受比賽，最後贏下比賽。希望明天球迷繼續進場為我們加油，讓我們順利贏下三連勝。」

談到賽季前兩場比賽都以直落三勝出，吳宗軒也直言，球隊為了這個賽季已經準備一段時間，現在也確實展現了一些成果，「我們從熱身賽開始就一直在準備，準備蠻久的，一到例行賽大家調整非常到位，這也是團隊打那麼順暢的原因。」