全運會自由車／康世峰、陳靖云各奪3金 台中市代表隊強勢稱霸

114年全國運動會自由車場地賽昨天圓滿落幕，台中市自由車代表隊捷報頻傳，在全台唯一的台中市立自由車場強勢出擊，展現驚人實力，由亞運國手康世峰與傳奇女將蕭美玉領銜，代表隊合力奪下9金、5銀、2銅，不僅完成多項連霸，更打破大會紀錄，強勢稱霸全國。運動局長游志祥代表市長盧秀燕親臨賽場，為選手加油並頒獎，肯定台中健兒的拚勁與表現，再度擦亮「金牌常勝軍」的招牌。

游志祥表示，本屆賽事中，康世峰以地主一哥姿態展現絕對實力，不僅在男子爭先賽奪金完成五連霸，並於競輪賽摘下三連霸金牌，再帶領學弟搭檔在團隊競速賽強勢封王，個人單屆豪取三金，堪稱台中自由車場上的最強核心。康世峰作為團隊的精神領袖，將經驗傳承給學弟李承勳、林宜寬、邱信維與蔡佳勳，助力台中隊完成多項團體賽制霸，奠定自由車霸主地位。

男子其他選手同樣表現亮眼，亞洲盃國手許仕儒在全能賽再添一金，張誌盛與蕭世鑫於美式接力賽奪下本日最後一面金牌、並與張恩騰、黃暐程、蔡秉辰、李靖烽、謝帛勲於團隊追逐賽勇奪金牌，完成二連霸，展現台中男團強大實力。

女子方面則由擁有亞運雙金資歷的蕭美玉領軍，她自16歲起至今已征戰十二屆全運會，長達24年，今年40歲仍披掛上陣，展現傳承精神。她帶領王慈均、王歆婷、林芷妍、陳靖云、劉尚盈完成女子團隊競速四連霸，實力堅強。新生代同樣嶄露鋒芒，亞洲盃國手陳靖云勇奪女子爭先賽及競輪雙金，王歆婷與賴佳琦在追逐與爭先賽獲得銅牌，賴佳琦則在全能賽摘下銀牌，女子隊全面展現傳承與爆發力。

台中市代表隊全運會強勢稱霸。圖／台中市運動局提供

游志祥指出，本屆台中自由車代表隊的表現不僅是選手努力的成果，更展現長期培育與完善訓練的成效，感謝台中市體育總會自由車委員會的長期耕耘，以及教練團與後勤團隊的全力付出。市府將持續投入資源，優化環境，讓台中成為選手逐夢、追金的最佳基地。運動局也感謝台中市體育總會及委員會，特別是理事長張清照與秘書長蘇柏興，在「選手培育、賽事推動、友善環境」三大面向上的持續努力，奠定台中在全國自由車運動的領導地位。

接下來，全國運動會的登山車及公路賽也將陸續登場，台中市代表隊選手仍將全力挑戰、持續爭金奪牌，延續場地賽的旺盛氣勢，再次為台中締造更多榮耀。