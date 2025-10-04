舉重／陳冠伶降體重拚53公斤級 世錦賽挺舉摘銅

中央社／ 台北4日電

在挪威舉行的世界舉重錦標賽，台灣新星陳冠伶今天在女子53公斤級以挺舉113公斤摘下銅牌，教練許穎溪認為，愛徒生涯首度挑戰這個量級，表現已經可圈可點。

年僅20歲的舉重新星陳冠伶，在5月亞錦賽曾一舉囊括3面銀牌，然而這次前往挪威征戰世錦賽，在沒有熟悉的女子55公斤量級情況下，她只能降體重挑戰53公斤級，也是生涯首度以這個量級征戰賽場。

只是陳冠伶從一開始的抓舉就遭遇亂流，開把選擇89公斤失利後，第2把決定再提高1公斤，沒想到仍以失敗收場，已經沒有退路的陳冠伶放手一搏，最後一把持續挑戰90公斤終於順利舉起，沒想到因手肘彎曲違規，導致抓舉並未留下成績。

所幸陳冠伶並未受到影響，在拿手的挺舉項目依舊繳出不錯的發揮，雖然開把110公斤再度失利，不過她在第2把及時找回節奏，順利舉起110公斤，關鍵第3把更如願完成113公斤，順利擠下泰國好手卡姆巴歐（Surodchana Khambao），替台灣代表隊進帳1面銅牌。

教練許穎溪接受中央社採訪時表示，雖然陳冠伶生涯首度降到53公斤級，但有國訓中心的營養師幫忙控制體重，讓愛徒維持不錯的狀態，可惜這次抓舉被認定違規，因而最後與總和獎牌擦肩而過，「她（陳冠伶）抓舉完有影響心情，我也鼓勵再拚挺舉，對整體表現還算滿意。」

舉重 世錦賽

延伸閱讀

無人機闖丹麥、挪威機場擾亂數千旅客 俄回應了

眾量級風暴延燒！家寧成「YouTube倒讚王」 負評超越小玉

台維斯盃／吳東霖3小時激戰落敗 挪威連趕兩點逆轉中華隊

台維斯盃／曾俊欣奪主場首勝　助台灣首日扳平挪威

相關新聞

中國網賽／謝淑薇攜搭檔直落二勝出 前進女雙4強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在中國公開賽的女雙8強戰以6比4、6比3擊敗斯洛伐克米哈利科娃、英國尼柯...

足球／世界盃比賽用球TRIONDA揭曉 梅西領銜拍攝形象照 

2026世界盃足球賽將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，adidas則首度公開官方比賽用球—TRIONDA，為賽事正式揭開...

為健康與永續奔馳 「富邦全民線上跑」第二波再起跑

富邦金控自2024年推出全台最大馬拉松「富邦Run For Green™全民線上跑」深獲跑友支持，上半年升級推出2025...

定向越野／參加2025日本定向越野錦標賽暨世界排名賽 中華隊啟程赴日

2025日本定向越野錦標賽暨世界排名賽將於明天（4日）在日本櫪木縣那須鹽原市一連舉行2天，這是中華民國定向越野協會今年計...

董氏基金會推廣全民運動 柯有倫任推廣大使

運動部全民運動署攜手董氏基金會推展「樂動150，全齡動起來」校園規律運動計畫，並由全能藝人柯有倫擔任推廣大使，期盼推廣全...

中市運動中心中秋祭優惠 還可抽機票大獎

中秋連假即將到來，台中市運動局表示，市民在享受團圓美食之餘，也鼓勵大家動起來顧健康，中市國民暨兒童運動中心準備多重優惠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。