體操／丁華恬全運會體操個人全能3連霸 獻給恩師當生日禮物

114年雲林全運會競技體操女子個人全能，兩屆奧運國手「體操精靈」丁華恬今天以總分49.299分締造3連霸，她賽後靦腆笑說，將這面金牌獻給恩師蔡恆政當生日禮物。

在全運會競技體操首日的成隊賽事，丁華恬因為前一晚高燒不退，整體狀態不佳，不過在今天的女子個人全能項目，她逐漸找回身手，分別繳出跳馬11.666分、高低槓12.200分、平衡木13.200分及地板12.233分，終場以總和49.299分完成3連霸，而賴品儒、楊可玟則斬獲銀牌、銅牌。

丁華恬賽後接受媒體採訪時表示，成隊比賽時頭還在暈，在體力沒有完全恢復情況下，最後1項高低槓甚至掉下來4次，讓她一度萌生「有辦法完成嗎」念頭，所幸丁華恬憑藉意志力如願守住全能金牌，而她笑說，今天剛好是教練蔡恆政生日，因此將這次全運會的獎牌獻給恩師。

蔡恆政則指出，丁華恬昨天能夠撐完真的很厲害，退燒後停止服藥，狀態明顯好很多，加上愛徒賽事經驗豐富，在關鍵時刻發揮作用，「前兩項跳馬、高低槓落後，但她緊咬戰局，第3項平衡木穩定發揮，就變成是對手的壓力。」

另外在男子個人全能部分，「亞洲貓王」唐嘉鴻以78.598分拿下金牌，莊佳龍則斬獲銀牌，而「鞍馬王子」李智凱拿到銅牌。

其中莊佳龍是生涯首度站上全運會個人全能頒獎台，讓兩名學長唐嘉鴻、李智凱讚譽有加，甚至稱在未來拚團隊奧運門票，莊佳龍有機會扮演關鍵角色。