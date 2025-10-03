體操／唐嘉鴻全運會體操個人全能摘金 賽後笑稱有累到

「世界貓王」唐嘉鴻今天在雲林全運會男子競技體操個人全能，以總分78.598分強壓各路好手摘金；賽後他也笑說：「真的有累到。」

雲林全國運動會預計10月18日到23日舉行，不過競技體操因和10月19日登場的世界錦標賽撞期，因此提前到本週登場，今天是第2天賽事，明天就剩下男、女的單項決賽。

今天進行男子競技體操個人全能，選手將分別進行地板、鞍馬、吊環、雙槓、跳馬、單槓，代表台北市參賽的唐嘉鴻在6項裡面，反而是以吊環的13.300分，拉開和其他選手的差距。

而他原本最擅長的單槓項目，只拿到12.566分，在8名決賽選手中，甚至還輸給代表新北市出賽的莊佳龍。

唐嘉鴻在接受中央社記者訪問時表示，昨天是個人全能的資格賽，加上還有成隊賽事，其實身體已經非常疲憊，今天又繼續在個人全能決賽登場，比完賽的當下，真的筋疲力盡。

唐嘉鴻笑說：「前一次參加個人全能6項，已經是2022年的體操世錦賽，這次相隔了3年又參賽，確實是很不錯的經驗。」

他補充說道，其實7月中去日本移地訓練時，就有針對全能的訓練特別加強，可能還是有先打些底子的關係，才有辦法在2天內比完資格賽和決賽。

不過唐嘉鴻也透露，10月19日體操世錦賽，自己還是只會參加單槓，「先把單槓的新難度動作做好，全能的部分就先暫時休息了。」