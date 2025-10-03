中國網賽／謝淑薇攜搭檔直落二勝出 前進女雙4強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在中國公開賽的女雙8強戰以6比4、6比3擊敗斯洛伐克米哈利科娃、英國尼柯爾斯組合，順利躋身4強。

在北京舉行的中國公開賽，屬於國際女子網球協會（WTA）千分等級賽事，睽違2個月再度攜手的謝淑薇、奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）名列女雙第4種子，今天在8強戰與斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）、英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）組合正面交鋒，尋求女雙4強門票。

首盤開打後，謝淑薇、奧斯塔朋科開局陷入劣勢，率先遭破發情況下，一度處於0比3落後，所幸「台拉聯軍」及時找回節奏，兩度突破對手一舉要回領先，順利保住發球局後以6比4先馳得點。

帶著聽牌優勢進入第2盤，謝淑薇、奧斯塔朋科從一開始就維持強勢表現，就算首局錯失2個破發點，仍在第7局如願破發，加上第9局在對手發球局兌現賽末點，讓「台拉聯軍」終場以6比3前進女雙4強。

謝淑薇、奧斯塔朋科接下來4強戰，將挑戰巴黎奧運女雙金牌的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）與鮑里尼（Jasmine Paolini），力拚前進冠軍戰。