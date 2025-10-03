聽新聞
足球／世界盃比賽用球TRIONDA揭曉 梅西領銜拍攝形象照
2026世界盃足球賽將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，adidas則首度公開官方比賽用球—TRIONDA，為賽事正式揭開倒數序幕，TRIONDA源自英文「Tri（三）」與西班牙文「Onda（波浪）」，「三重浪」不僅具備三大主辦國聯合掀起足球浪潮的代表意義，球身的流暢波浪線條也象徵著無數球迷所帶來的激情活力。
此次的官方形象照透過三位代表球星領銜演繹，由阿根廷球王梅西（Lionel Messi）、英格蘭中場核心貝靈漢（Jude Bellingham）以及西班牙足球金童亞馬爾（Lamine Yamal）帶領球迷們迎向2026世界盃足球賽
TRIONDA在球面圖案彰顯各個主辦國特色，不僅紅、藍、綠三色即代表美國、加拿大與墨西哥，球身也佈滿星星（美國）、楓葉（加拿大）與老鷹（墨西哥）等細緻壓花圖樣，紀念三個國家首度攜手舉辦世界盃的歷史性時刻。金色勾線貫穿球面，以冠軍榮耀之色體現出世界最高榮耀。
而在科技方面，TRIONDA採用全新四片式結構設計，搭載新一代CONNECTED BALL技術，首度將感應晶片嵌入球體側邊，相較過往懸吊式設計，力求在傳球過程中保持更穩定的飛行軌跡。賽事期間，晶片能即時傳送球體動態，結合 AI 技術協助快速判定越位、手球等爭議判決。
