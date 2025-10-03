足球／世界盃比賽用球TRIONDA揭曉 梅西領銜拍攝形象照 

2026世界盃足球賽將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，adidas則首度公開官方比賽用球—TRIONDA，為賽事正式揭開倒數序幕，TRIONDA源自英文「Tri（三）」與西班牙文「Onda（波浪）」，「三重浪」不僅具備三大主辦國聯合掀起足球浪潮的代表意義，球身的流暢波浪線條也象徵著無數球迷所帶來的激情活力。

此次的官方形象照透過三位代表球星領銜演繹，由阿根廷球王梅西（Lionel Messi）、英格蘭中場核心貝靈漢（Jude Bellingham）以及西班牙足球金童亞馬爾（Lamine Yamal）帶領球迷們迎向2026世界盃足球賽

TRIONDA在球面圖案彰顯各個主辦國特色，不僅紅、藍、綠三色即代表美國、加拿大與墨西哥，球身也佈滿星星（美國）、楓葉（加拿大）與老鷹（墨西哥）等細緻壓花圖樣，紀念三個國家首度攜手舉辦世界盃的歷史性時刻。金色勾線貫穿球面，以冠軍榮耀之色體現出世界最高榮耀。

而在科技方面，TRIONDA採用全新四片式結構設計，搭載新一代CONNECTED BALL技術，首度將感應晶片嵌入球體側邊，相較過往懸吊式設計，力求在傳球過程中保持更穩定的飛行軌跡。賽事期間，晶片能即時傳送球體動態，結合 AI 技術協助快速判定越位、手球等爭議判決。

🏆⚽ TRIONDA, LA PELOTA DEL MUNDIAL: con Leo Messi como modelo, se dio a conocer el balón para la próxima cita mundialista. ¿Puntaje del 1 al 10?



📸 @adidasfootball pic.twitter.com/o40pdXkKl8 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 2025年10月3日

introducing: TRIONDA ​

the Official Match Ball of the 2026 @fifaworldcup. 🇨🇦🇺🇸🇲🇽​#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/vOEpXs5Epu — adidas Football (@adidasfootball) 2025年10月2日