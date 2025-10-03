為健康與永續奔馳 「富邦全民線上跑」第二波再起跑

富邦金控自2024年推出全台最大馬拉松「富邦Run For Green™全民線上跑」深獲跑友支持，上半年升級推出2025首波活動，總里程數累積達193萬6133公里，較去年成長64.22%，展現全民守護環境的熱情。延續熱潮，富邦金控自即日起至11月30日再度推出「Run For Green™全民線上跑」2025第二波活動，邀請全民再度起跑，隨時隨地一起為健康與永續奔馳。

富邦將再攜手跑者種下6000棵樹，跑者只要透過穿戴式裝置或常用跑步APP綁定上傳，跑滿指定里程即可線上領取植樹資格，讓每一步都化為真實的綠色行動。此外，富邦更推出趣味互動遊戲「一鍵見森林」，跑者可測出專屬「綠跑風格」，對應台灣不同樹種，從跑步特質連結環境永續，增添參與樂趣。

今年活動也擴大與跨界夥伴合作，包含Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro等品牌共同響應，跑者完成里程挑戰即可參加抽獎，有機會獲得Gogoro VIVA ME (GF2XT)、MOMO幣500元、Garmin Forerunner 570 GPS智慧心率跑錶、蔬軾600元餐券、adidas ADIZERO BOSTON 13及運動筆記三代裝備包等豐富好禮；合作夥伴Uber Eats提供免費體驗Uber One一個月及10組外送/外帶優惠序號，專屬回饋進榜跑團，讓跑者在挑戰自我的同時，也能盡情享受美食。

富邦金控長期贊助的台灣米倉田中馬拉松11月9日即將開跑，富邦特別鼓勵跑者將全民線上跑作為練跑暖身方案一環，不僅能備戰賽事，累積里程還能再抽多重好禮，還能將練習化為永續成果！此外，富邦金控11月也將攜手adidas與永悅健康舉辦聯名跑聚，以實體活動凝聚社群能量，透過專業教練帶領，攜手民眾為健康與地球永續而跑，歡迎隨時關注「富邦FUBON」Facebook掌握最新消息！

富邦金控長期以「正向力量 成就可能™」為品牌精神，自2024年起更透過Run For Green™全民線上跑號召民眾參與綠色行動，希望擴大實踐健康生活與環境永續的雙重價值。今年活動更透過跨界合作串連食、衣、動、行領域知名品牌夥伴，邀請大家把握機會揪團踴躍報名，與富邦一起持續用運動與力挺環境永續，跑出更美好的未來。