董氏基金會推廣全民運動 柯有倫任推廣大使

運動部全民運動署攜手董氏基金會推展「樂動150，全齡動起來」校園規律運動計畫，並由全能藝人柯有倫擔任推廣大使，期盼推廣全民運動，並增進校園運動風氣。

隨著運動部全民運動署成立，象徵政府重視全民運動，希望將運動推展融入到每個人的生活中，加上兒童階段是培養運動習慣的黃金期，因此董氏基金會持續推展邁入10年的校園運動方案，透過創意又有趣的方式，與重點學校合作，推動運動風氣，並提升運動參與率。

董氏基金會執行長李志恒指出，今年特別為親子共同運動設計了「親子運動趣」，首次在暑假推出「我的家庭運動挑戰活動」，鼓勵學生邀請家人一起規劃運動計畫，執行並記錄運動狀況，目前已經收到超過1100份的家庭成果回饋，希望藉以落實「全齡動起來」精神。

「樂動150，全齡動起來」宣導記者會3日在台北信義國小活動中心舉行，推廣大使柯有倫（中，粉紅色上衣）號召學童與家長從日常生活開始養成運動好習慣。中央社 中央通訊社

擔任推廣大使的柯有倫今天一早前往台北市信義國小出席宣導記者會，與現場的小朋友互動，展現十足親和力。柯有倫分享常在家中陪伴5歲的女兒用迷你網球拍對打，甚至父女倆一起到公園踢足球，看著女兒逐漸學會，讓柯有倫深刻體會到鼓勵的重要性。

柯有倫接受媒體聯訪時表示，這是相當特別的活動，尤其自己已經很久沒有接觸到國小的學生，「希望推動『樂動150，全齡動起來』，鼓勵大家不管什麼年紀都要動起來。」