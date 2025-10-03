威德6年支持助學生用運動翻轉人生 HFL也有望列入獎助範圍

威德眾星獎助計畫近年來持續擴大規模與補助對象，在過去5年已經累積贊助超過3200萬元，共計565位學生獲得獎助金幫助，高中體總秘書長朱彩鳳在今天表示，明年威德眾星計畫可望將高中足球聯賽HFL也列入補助範圍，期待幫助更多學生運動員透過運動翻轉人生。

威德在2020年與高中體育總會合作推出眾星計畫，並在前兩年以高中籃球聯賽HBL選手為補助對象，每年贊助500萬元的獎助金，2022年起將高中排球聯賽HVL加入計畫，2023年再納入高中壘球聯賽HSL，贊助費用也提升至每年760萬元，對於學生運動的無私支持，也讓威德連續4年獲得教育部體育推手獎金質與銀質獎。

而114學年度威德眾星計畫也將持續贊助760萬元獎助金，美國威德全球執行長布萊爾（Rick Blair）本周更從美國特地來台，參與昨天舉行的台灣高中聯賽開賽記者會，並感謝台灣威德（副總陳旭文）與高中體育總會共同推動獎助學金協助運動員。

談到威德在2020年與高中體總合作推出眾星計畫，前5年已經幫助565位學生運動員，朱彩鳳表示，「當時正值疫情，不少賽事也都停辦，但威德卻願意在最辛苦的時候，不管是賽事舉辦、經費還是孩子的家庭狀況最困難的時刻，願意伸出雙手幫助孩子，真的很讓人感動。」

為了不辜負威德的苦心，高中體總也透過完整的企劃案、嚴格的審查會議，邀集威德公司、學校、教練、高中體總、律師每年進行審查，讓每一份獎助金都能進到需要幫助的孩子口袋，或是在需要的時候提供支持，成為眾星計畫能夠持續下去的原因。

朱彩鳳指出，孩子不能選擇家庭環境，但威德透過眾星計畫協助孩子完成學業、翻轉人生，即使未來不一定會繼續走在運動這條路上，但也希望這股力量能夠在散落在社會的每個角落，曾受幫助的孩子在有能力時也能夠手心向下，回饋這個社會。