台灣泳壇第一人 王冠閎亞錦賽雙金落袋

我國「蝶王」王冠閎，日前於印度阿默達巴德隆落幕的亞洲游泳錦標賽中，一舉拿下男子一○○公尺、二○○公尺蝶式雙金，個人單屆進帳二金、三銀，是我國史上首位在亞錦賽單屆囊括雙金的選手，不過教練黃智勇強調，王冠閎要放眼明年亞運頒獎台最頂端，必須再次自我突破。

王冠閎亞錦賽在男子一○○公尺蝶式以五十二秒四一的成績摘金，成為繼二○○九年程琬容後，再一位在亞錦賽摘金的我國泳將，在男子二○○公尺蝶式決賽，他再以一分五十六秒六三拿下金牌，加上男子四○○公尺混合式、自由式接力及男女混合四○○公尺自由式接力拿下三面銀牌，個人單屆橫掃二金、三銀。