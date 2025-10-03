聽新聞
0:00 / 0:00

台灣泳壇第一人 王冠閎亞錦賽雙金落袋

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
王冠閎在男子二○○公尺蝶式摘下個人本屆亞錦賽第二金。圖／中華游泳協會提供
王冠閎在男子二○○公尺蝶式摘下個人本屆亞錦賽第二金。圖／中華游泳協會提供

我國「蝶王」王冠閎，日前於印度阿默達巴德隆落幕的亞洲游泳錦標賽中，一舉拿下男子一○○公尺、二○○公尺蝶式雙金，個人單屆進帳二金、三銀，是我國史上首位在亞錦賽單屆囊括雙金的選手，不過教練黃智勇強調，王冠閎要放眼明年亞運頒獎台最頂端，必須再次自我突破。

王冠閎亞錦賽在男子一○○公尺蝶式以五十二秒四一的成績摘金，成為繼二○○九年程琬容後，再一位在亞錦賽摘金的我國泳將，在男子二○○公尺蝶式決賽，他再以一分五十六秒六三拿下金牌，加上男子四○○公尺混合式、自由式接力及男女混合四○○公尺自由式接力拿下三面銀牌，個人單屆橫掃二金、三銀。

王冠閎 印度

延伸閱讀

游泳／王冠閎亞錦賽雙金入袋台灣第一人 中華隊2金7銀4銅作收

亞錦賽／中華隊金牌戰打線出爐！左外野手換人 與複賽對日2點不同

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊 爭冠門票能否到手還要等日韓大戰

相關新聞

台灣泳壇第一人 王冠閎亞錦賽雙金落袋

我國「蝶王」王冠閎，日前於印度阿默達巴德隆落幕的亞洲游泳錦標賽中，一舉拿下男子一○○公尺、二○○公尺蝶式雙金，個人單屆進...

馬術／陳御龍完成全運會3連霸 呼籲普及化馬術運動

台灣馬術障礙超越好手陳御龍，在本屆全運會中代表新竹縣出賽，在個人賽上以兩回合總秒數137.21秒、0扣點摘下金牌，達成3...

青春無悔「嘸咧驚啦」 高中「籃排足壘」四大聯賽新賽季開戰

114學年度中等學校學生運動聯賽今天在格萊天漾大飯店舉行開賽記者會，高中體壇包括籃球（HBL）、排球（HVL）、足球（H...

高中運動聯賽10月點燃戰火 年度口號「嘸咧驚啦」

114學年度中等學校籃球、排球、足球、壘球等4大聯賽，將先後於10月份開打，其中HBL資格賽預計13日登場。高中體總今天...

桌球／WTT中國大滿貫賽 李昱諄惜敗世界第3無緣8強

台灣桌球女單好手李昱諄，今天在WTT中國大滿貫賽16強，與世界排名第3的中國好手陳幸同拚戰46分鐘，才以11比8、7比1...

游泳／王冠閎亞錦賽雙金入袋台灣第一人 中華隊2金7銀4銅作收

在印度的阿默達巴德隆舉行的第11屆亞洲游泳錦標賽昨天進行最後一天賽程，「台灣蝶王」王冠閎在專長200公尺蝶式中再奪下第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。