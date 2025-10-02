馬術／陳御龍完成全運會3連霸 呼籲普及化馬術運動

台灣馬術障礙超越好手陳御龍，在本屆全運會中代表新竹縣出賽，在個人賽上以兩回合總秒數137.21秒、0扣點摘下金牌，達成3連霸的里程碑。

陳御龍在團體賽暨個人資格賽時70.05秒、0扣點，全場最佳闖入個人賽，但因團隊總扣點較多，新竹縣最終第四無緣獎牌。陳御龍表示，大家為這次的比賽都準備很久，在場上也都有盡全力，雖然沒能拿牌有點可惜，但下一屆他們也會調整自己更加努力，爭取在團體賽也能夠有好成績。

個人賽時，陳御龍坦言因為要挑戰3連霸，賽前壓力蠻大的，但他也很開心自己能夠頂住壓力衛冕成功，他也特別向自己的團隊以及場地工作人員表達謝意，讓自己能夠無後顧之憂的完成比賽。陳御龍表示，未來將會持續挑戰4連霸，接下來也將會全力準備明年的名古屋亞運。

陳御龍的戰馬GUCCI FLAMINGO已經跟隨他3、4年，共同征戰大小賽事，陳御龍指出，他們之間感情很好，也相當有默契。他認為馬匹就像一位運動員，他會在賽前就會為馬做好全方位的準備，確保自己的搭檔能夠以完美的姿態應付各種場合及天氣。

配合114年度的「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，陳御龍也於暑假時帶領四位選手到荷蘭訓練，身為國家隊教練的他認為，這個機會對年輕選手來說相當難得，也可以很好的擴展視野，他也呼籲政府多多支持，不要讓馬術成為冷門運動。

跟隨陳御龍前往荷蘭訓練的李泓毅也有參加本屆全運會，李泓毅代表新北市出賽障礙超越，在團體賽暨個人資格賽中，因戰馬Kanikwel兩次拒跳而遭淘汰，最終未能闖入個人賽。