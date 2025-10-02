馬術／陳御龍完成全運會3連霸 呼籲普及化馬術運動
台灣馬術障礙超越好手陳御龍，在本屆全運會中代表新竹縣出賽，在個人賽上以兩回合總秒數137.21秒、0扣點摘下金牌，達成3連霸的里程碑。
陳御龍在團體賽暨個人資格賽時70.05秒、0扣點，全場最佳闖入個人賽，但因團隊總扣點較多，新竹縣最終第四無緣獎牌。陳御龍表示，大家為這次的比賽都準備很久，在場上也都有盡全力，雖然沒能拿牌有點可惜，但下一屆他們也會調整自己更加努力，爭取在團體賽也能夠有好成績。
個人賽時，陳御龍坦言因為要挑戰3連霸，賽前壓力蠻大的，但他也很開心自己能夠頂住壓力衛冕成功，他也特別向自己的團隊以及場地工作人員表達謝意，讓自己能夠無後顧之憂的完成比賽。陳御龍表示，未來將會持續挑戰4連霸，接下來也將會全力準備明年的名古屋亞運。
陳御龍的戰馬GUCCI FLAMINGO已經跟隨他3、4年，共同征戰大小賽事，陳御龍指出，他們之間感情很好，也相當有默契。他認為馬匹就像一位運動員，他會在賽前就會為馬做好全方位的準備，確保自己的搭檔能夠以完美的姿態應付各種場合及天氣。
配合114年度的「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，陳御龍也於暑假時帶領四位選手到荷蘭訓練，身為國家隊教練的他認為，這個機會對年輕選手來說相當難得，也可以很好的擴展視野，他也呼籲政府多多支持，不要讓馬術成為冷門運動。
跟隨陳御龍前往荷蘭訓練的李泓毅也有參加本屆全運會，李泓毅代表新北市出賽障礙超越，在團體賽暨個人資格賽中，因戰馬Kanikwel兩次拒跳而遭淘汰，最終未能闖入個人賽。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言