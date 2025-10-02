青春無悔「嘸咧驚啦」 高中「籃排足壘」四大聯賽新賽季開戰

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
114學年度全聯賽記者會教練與球員大合影。圖／高中體總提供
114學年度中等學校學生運動聯賽今天在格萊天漾大飯店舉行開賽記者會，高中體壇包括籃球HBL）、排球（HVL）、足球（HFL）、壘球（HSL）代表球隊齊聚一堂，宣告新賽季正式開始，以及青春無悔的口號「嘸咧驚啦」。

甫上任的運動部競技運動司副司長藍坤田今天代表「金牌部長」李洋出席，他表示高中體總的四大聯賽是台灣學生年度最重要賽事，曾培育許多優秀的國家代表隊選手，「『嘸咧驚啦』不只是口號，也是世代傳承的運動精神，祝福選手能勇敢挑戰、突破自我。」

四大聯賽的大家長、高中體總會長胡劍峯說：「我們四個聯賽加起來的學生人數將近3萬人，是國內最大型的賽會。不僅高中甲組，還有高中乙組與國中的運動員，以及許多基層的隊伍。運動就是向下扎根，期盼能達成全民運動的目標。」

今天的開賽記者會上不僅有精彩熱舞表演，還有傳統的「畢業學長姐傳承」，期勉學弟妹們能接起他們的冠軍火炬。高中體總並頒發「聯賽資深教練」，獲獎者為HBL東山高中籃球隊總教練「螞蟻」廖覎鋕，向他深根基層多年的貢獻致敬。

新賽季HBL與JHBL（國中籃球聯賽）將於10月13日開戰，去年拿下隊史第7冠的「綠色神盾」松山高中將再次衝擊連霸，不過總教練葉韋喬不給學生壓力，他說：「我跟選手說，衛冕軍只是外界給我們的形容詞，這是全新的賽季，我們其實沒有背負任何壓力。好好展現自己的球風、提升自己的實力才是大家的目標。」

前兩年都捧起桂冠的HVL豐原高商排球隊是聯賽最多冠軍的球隊（13冠），不過今年各隊戰力平均，儘管上週剛在永信杯全國排球錦標賽完成史無前例的十連霸，他們依然小心應戰，今年高三的莊子霆相信球隊可以做到，「今年目標就是三連霸，但對手實力都很強，輸贏在小細節有沒有做好，希望能為畢業學長們與自己達成夢想。」

不同於其他衛冕軍，HFL北門高中足球隊去年決賽2：3飲恨於超級強權惠文高中，今年高三的林旻棟表示本季目標就是讓他們四連霸夢碎，「我們真的很努力訓練，而且針對他們的戰術做調整。雖然很累，甚至很想放棄，但我們很有信心！」

除了場上奮戰的球員與教練，高中體總與名衍行銷持續培養對運動播報有興趣的青年學子投入素人主播行列，推動運動產業實習教育。

高中聯賽畢業學長姐勉勵學弟妹新賽季享受比賽，嘸咧驚啦。圖／高中體總提供
