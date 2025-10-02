快訊

中央社／ 台北2日電
高中運動聯賽10月點燃戰火，年度口號「嘸咧驚啦」。名衍行銷提供

114學年度中等學校籃球排球、足球、壘球等4大聯賽，將先後於10月份開打，其中HBL資格賽預計13日登場。高中體總今天喊出「嘸咧驚啦」年度口號，鼓勵選手全力以赴。

高中籃球甲級聯賽（HBL）上個賽季上演「雙北大戰」，最終由「綠色神盾」松山高中擊敗南山高中，拿下隊史第7座冠軍；女子組則由北一女中擊敗永仁高中，完成隊史首度2連霸。

今年度HBL資格賽將於13日在健行科大和中原大學開打，各隊都希望拚進預賽窄門。

至於高中排球聯賽（HVL）上個賽季男子組豐原高商在決賽靠著5局大戰擊敗內湖高工，奪下隊史第13座冠軍；女子組則由戰力堅強的東山高中，輕鬆完成3連霸壯舉。

中華民國高級中等學校體育總會會長胡劍峯今天在記者會上致詞表示，每年舉辦的學生聯賽，一定是每個人最難忘的時刻，比賽能順利舉辦，要感謝的人太多了，尤其是一直用各種方式贊助高中體總的夥伴。

邁入第6年的威德眾星獎助計畫，114學年度持續贊助總金額新台幣760萬元的獎助學金，幫助HBL、HVL及HSL聯賽選手多元發展及學習，希望能在場上有更優異表現。

