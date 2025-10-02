桌球／WTT中國大滿貫賽 李昱諄惜敗世界第3無緣8強

台灣桌球女單好手李昱諄，今天在WTT中國大滿貫賽16強，與世界排名第3的中國好手陳幸同拚戰46分鐘，才以11比8、7比11、11比4、9比11、4比11惜敗，無緣最終8強。

現年27歲、世界排名第68名的李昱諄，今天是生涯第2度對上陳幸同，不過雙方前一次交手，已經是2014年的亞青錦標賽，當時陳幸同直落三獲勝。

今天雙方再度交手，李昱諄就給了對手下馬威，在5比5平手時靠著一波5比2攻勢，率先搶下局末點後順利得手。

第2局雙方經歷5次平手，才讓陳幸同追回一局；第3局李昱諄再度展現強大正手拍威力，開賽就是6比1攻勢佔得先機，順利再下一局，並以2比1搶先聽牌。

只可惜第4、5局李昱諄失誤率偏高，多次主動搶攻都沒能有效進台；尤其決勝第5局，陳幸同開賽連得5分，如願澆熄李昱諄反撲氣焰，上演一場逆轉秀。

世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽，是今年度最後1場大滿貫賽事，台灣在女單項目派出陳思羽、葉伊恬、李昱諄參賽，只可惜都已全數淘汰。