游泳／王冠閎亞錦賽雙金入袋台灣第一人 中華隊2金7銀4銅作收

在印度的阿默達巴德隆舉行的第11屆亞洲游泳錦標賽昨天進行最後一天賽程，「台灣蝶王」王冠閎在專長200公尺蝶式中再奪下第二金，成為我國史上第一位亞錦賽單屆雙金得主，至於莊沐倫也在100公尺仰式奪銀並且打破自己保持的全國紀錄還達名古屋亞運的參賽標準。

中華隊今年亞錦賽共摘下2金、7銀、4銅的歷史性佳績，中華民國游泳協會理事長陳任邦特別指示，由秘書長曾正宗代表陸續共頒發出高達40萬元激勵獎金予奪牌選手及教練，讓今年中華隊員士氣高漲，順利游出今年亞錦賽的好成績，期待這些選手返台後，可以在雲林全運會中再創佳績。

中華隊本屆賽事拿下2金、7銀、4銅。圖／中華民國游泳協會提供

中華隊在亞錦賽最後一天火力全開，率先登場是在首日就於男子100蝶中摘下1金的王冠閎，他繼續在專長的200蝶決賽中再飆出1分56秒63，順利摘下本屆亞錦賽個人第2金，也是這項唯一1位游進1分57秒內的選手，但王冠閎的成績還不如今年在德國萊茵魯爾世大運所游出的1分55秒85銀牌成績，不過依舊是我國史上首位在亞錦賽單屆奪下2金的選手。

接下來中華隊由「仰式王」莊沐倫在男子100公尺仰式決賽中飆出54秒45，可惜僅以0.18秒成績屈居第二摘銀，但莊沐倫的成績不僅打破了他自己在2023年香港公開賽創下的全國紀錄54秒54之外，而且還成功達到明年名古屋亞運的參賽標準54秒88。

接著在壓軸的男女子400公尺接力賽中，中華男子隊王星皓／傅堃銘／莊沐倫／王冠閎游出3分20秒59，僅比中國大陸3分19秒93慢了0.63秒後再奪一銀；中華女子隊劉姵吟／邱羿臻／溫楚婷／吳以恩則游出3分56秒11、獲得第4；最後一項男女混合400公尺混合式中，中華隊莊沐倫／李佳勳／王冠閎／劉姵吟游出3分55秒78再奪得一個第四。